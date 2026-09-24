İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül, Arsuz\'da Mevlid-i Nebi\'de konuştu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Efendimiz (SAV) ve Mutlu Yuva" konulu program düzenlendi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül tarafından "Efendimiz (SAV) ve Mutlu Yuva" başlıklı sohbette Hz. Muhammed'in örnek hayatı, güzel ahlakı ve aile hayatının önemi üzerine mesajlar paylaşıldı. Katılımcılara aile içerisinde huzur, güzel ahlak ve örnek davranışların önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu'nun da katıldığı program seslendirilen ilahilerle sona erdi.