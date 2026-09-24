İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül, Arsuz\'da Mevlid-i Nebi\'de konuştu

İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül, Arsuz'da Mevlid-i Nebi'de konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül, Hz. Muhammed'in örnek hayatını, güzel ahlakı ve aile hayatının önemini anlattı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki etkinlik ilahilerle sona erdi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Efendimiz (SAV) ve Mutlu Yuva" konulu program düzenlendi.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül tarafından "Efendimiz (SAV) ve Mutlu Yuva" başlıklı sohbette Hz. Muhammed'in örnek hayatı, güzel ahlakı ve aile hayatının önemi üzerine mesajlar paylaşıldı. Katılımcılara aile içerisinde huzur, güzel ahlak ve örnek davranışların önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu'nun da katıldığı program seslendirilen ilahilerle sona erdi.
Kaynak: İHA
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