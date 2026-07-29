İstanbul Festivali Başlıyor

İSTANBUL Festivali, 1-16 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da sanatseverlerle buluşacak. Etkinliğe geri sayım sürerken hazırlıkların da sonuna gelindi. Dünyaca ünlü uluslararası sanatçılar ile Türk müziğinin önde gelen isimlerini aynı sahnede buluşturan festival, bu yazın dikkat çeken kültür ve müzik buluşmalarından biri olmayı hedefliyor. Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel festivale ilişkin, " İstanbul Festivali'ni ilk günden beri erişilebilir ve kapsayıcı bir festival olarak kurguladık. 'Müzik evrenseldir ve herkesin hakkıdır' diyoruz. Türkiye'nin en büyük festivalinde, bu dev sahnede sizleri bu deneyimi yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel festival hakkında bilgiler verdi. Uluslararası sanatçılar ile Türkiye'nin müzik sahnesine yön veren isimlerini aynı programda buluşturan festival, zengin içeriğiyle yazın en dikkat çekici kültür ve müzik buluşmalarından biri olmayı amaçlıyor.

FESTİVALİN AÇILIŞINI CENTRAL CEE VE MOTİVE YAPACAK

Festivalin açılışı, 1 Ağustos'ta dünyaca ünlü İngiliz rap yıldızı Central Cee ve Türk rap müziğinin sevilen ismi Motive ile gerçekleşecek. 2 Ağustos'ta Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan sahne alırken, 4 Ağustos'ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, sürpriz konuklarıyla birlikte müzikseverlerle buluşacak. 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta maNga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta ise Dolu Kadehi Ters Tut ve Mor ve Ötesi festival sahnesinde olacak.

Elektronik müziğin efsane ismi Tiësto 8 Ağustos'ta, Semicenk ve Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta sahne alacak. Hande Yener, 'Hande Bizi Sezen'e Götür' projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta müzikseverlerle buluşacak. Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta festival sahnesinde olacak.

Festivalin uluslararası programında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X ise 15 Ağustos'ta sahne alacak. Festival, 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

İSTANBUL'UN ULUSLARARASI ETKİNLİK TAKVİMİNDEKİ YERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İstanbul Festivali, yalnızca sanatçı kadrosuyla değil, uluslararası programıyla da İstanbul'un etkinlik takvimindeki konumunu güçlendiriyor. Her yıl artan ziyaretçi sayısı ve uluslararası sanatçı programıyla festival, İstanbul'u küresel kültür ve eğlence sahnesinin önemli buluşma noktalarından biri haline getiriyor.

FESTİVAL SAHNESİ MİMAR SİNAN'DAN İLHAM ALDI

İstanbul Festivali, sanatçı kadrosunun yanı sıra ana sahnesiyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. Mimar Sinan'ın taşıyıcı sistem anlayışı ve kemer geometrisinden ilham alınarak tasarlanan festival sahnesi, yaklaşık 70 metre genişliği ve 28 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyük festival sahnelerinden biri olarak yükseliyor.

1.300 metrekare LED ekran yüzeyi, 800 hareketli aydınlatma armatürü ve 176 kutudan oluşan line-array ses sistemiyle donatılan sahne, mimari estetiği ileri ışık, ses ve görüntü teknolojileriyle buluşturarak uluslararası konser standartlarında görsel ve işitsel bir deneyim sunacak.

BİLETLER 750 TL'DEN BAŞLIYOR

İstanbul Festivali'nin 750 TL'den başlayan biletleri, istanbulfestivali.com ve biletspace.com üzerinden satışa sunuluyor. Festivalde yer alacak konserleri deneyimlemek isteyen müzikseverler, biletlerine her iki resmi platformdan ulaşabiliyor.

İstanbul'un kapsamlı müzik ve yaşam etkinliklerinden biri olan İstanbul Festivali, dünyaca ünlü sanatçıların konserlerinin yanı sıra gün boyu devam eden deneyim alanlarıyla ziyaretçilerine çok yönlü bir festival atmosferi sunacak.

Festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltecek Genç Sahne; canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle ziyaretçileri ana sahne konserlerine hazırlarken, 3x3 Basketbol Alanı ise turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturacak.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen festival; müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve farklı bir festival deneyimi sunacak.

'TÜRKİYE'DE KURULAN EN BÜYÜK FESTİVAL SAHNESİ'

Festivalin kapsamına ilişkin bilgi veren Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, "Festivalimiz başlıyor. 1 Ağustos'tan 16 Ağustos'a kadar Yenikapı Festival Park'tayız. Temel değişikliklerimizden bahsedecek olursam, 70 metreye 28 metre gibi dev bir sahnemiz var. Türkiye'de kurulan en büyük festival sahnesi. Buna ilave olarak bir sahne daha geliştirdik. O da Genç Sahne'miz. Genç yeteneklerimize burada fırsatlar veriyoruz ve heyecanla onların performanslarını bekliyoruz. Yine yenilik olarak sayabileceğim, tüketicilerin deneyimlerine dayanarak ve onları da dinleyerek oluşturduğumuz ziyaretçi ve izleme alanları var. Yenikapı, 120 dönümlük yekpare bir alandı. Biz burada tribün ve farklı kategorilerde oturma alanları da oluşturarak izleyicilerimize daha farklı deneyimler sunmak istedik. VIP, sahne önü, genel izleyici ve tribün kategorilerinde farklı seçenekler sunduk. Eminim, misafirlerimiz iyi sonuçlarla ve memnuniyetle dönecektir" dedi.

'KATILIMCILAR KONSER SAATİNE KADAR KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLECEKLER'

Katılımcıların konser saatine kadar farklı etkinliklerle keyifli vakit geçirebileceklerini belirten Adıgüzel, "FIBA ile yapmış olduğumuz 3x3 bir basketbol turnuvamız var. Bunu da çok önemsiyoruz. 384 sporcumuz katılıyor. Farklı kategorilerde heyecanla yarışacaklar. İlk gün bir yetenek turnuvamız var. Şirketler ligi ekledik. Bunları da keyifle, sporu da içine dahil ettiğimiz bir festival olarak izlemelerini öneririm izleyicilere. Diğer tarafta marka deneyim alanlarımız gelişti. Burada da 90'a yakın markamız var. Yeme-içme alanlarına ilave olarak, gün boyunca deneyim yaşayabilecekleri çok güzel etkinlikler bekliyor izleyicileri. Saat 16.00'da kapılarımız açılıyor. Akşam konser saatine kadar alanda keyifle vakit geçirebilecekler. Ailecek diyorum; her yaştan herkesi kucaklayan dev bir festival İstanbul Festivali" diye konuştu.

'HER YAŞA UYGUN ETKİNLİKLER BEKLİYOR'

Etkinlik alanında her yaştan katılımcıya uygun etkinlikler olduğunu söyleyen Adıgüzel, "Kucaklayıcı olması, ilk yıldan beri mottomuzdu ve erişilebilir olması konusunda da hala bu çizgide devam ediyoruz. Yani 7 yaşında bir çocuk da bir eğlence alanı bulabilecekken, 77 yaşında biri de İstanbul Festivali'nde kendine eğlenecek bir alan bulabilir. Çocuklar için çocuk atölyeleri, eğlence alanları ve bir oyun alanı var. Gençlerimiz için de Genç Sahne'deki performansların dışında yarışmalar, dans gösterileri ve katılabilecekleri, gayet keyifle vakit geçirebilecekleri 45 etkinlik var. 3x3 basketbolda da takımlarınızı

oluşturun, gelin diyorum. Müthiş bir deneyim. Sporu ve müziği festivalin içine aldığımız, heyecanı da dorukta tutacağımız bir yapı bekliyor herkesi" ifadelerini kullandı.

'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRMEK ADINA KORE MÜZİĞİNE DE YER VERDİK'

15 Ağustos Kore Kurtuluş Günü'nde, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla Kore kültürü ve müziğine de yer verdiklerini ifade eden Adıgüzel, "Erişimimiz tabii milyonları buluyor. Yoğun bir kampanyayla duyuruyoruz. Beşinci senesi olduğu için İstanbul Festivali, bilinirlik tarafında da aslında kucaklayıcı olması sebebiyle oldukça ilgi görüyor. Yine 1 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. İstanbul Festivali'nin içinde bir festival daha var. Konsept geceler diyoruz biz bunlara. Kore Kurtuluş Günü sebebiyle, 15 Ağustos'ta, iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla Kore kültürü ve müziğine yer verdiğimiz bir sahnemiz olacak. Burada da K-pop severleri festivale bekliyoruz. Markaların çok sayıda sürprizi var. Yarışmalar, hediyeler, kupalar. Oldukça zevkli ve keyifli, sürprizlerle dolu bir alan. Tabii sahneden de yaptığımız sürprizler oluyor. Çünkü bazı markalarımızın konserler öncesinde sahnede etkinlikleri oluyor. Orada da herkesi çok güzel sürprizler bekliyor" dedi.

'MÜZİK EVRENSELDİR VE HERKESİN HAKKIDIR'

Erişilebilir bir festival olmasına çok önem verdiklerini söyleyen Adıgüzel, "İstanbul Festivali'ni ilk günden beri erişilebilir ve kapsayıcı bir festival olarak kurguladık. 'Müzik evrenseldir ve herkesin hakkıdır' diyoruz. Ulaşım anlamında Yenikapı, toplu ulaşım ile çok rahat gelinebilecek bir yer. Otopark kapasitemiz de buna göre düzenlendi. Bu festivali tasarlamadan önce baktığımız ilk şey, lojistik altyapının yeterliliğiydi. Bunu da karşıladığı için burada ziyaretçilerimizi rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Erişilebilir olma konusunda da şu var: Ziyaretçilerimiz burada yabancı, dünyaca ünlü sanatçıları makul rakamlarla izleyebiliyor. Bu deneyimi yurt dışında yaşamaya kalksa çok daha yüksek bedeller ödemesi gerekir. Yine erişilebilirliğin altını çizmek istiyorum. Hem fiyat politikamız hem de içerideki satış rakamları da buna eşlik ediyor. Beraberinde, festivalin toplamda erişilebilir bir festival olmasına her anlamda çok önem veriyoruz" diye konuştu.

'DEV SAHNEDE SİZLERİ BU DENEYİMİ YAŞAMAYA DAVET EDİYORUZ'

Ziyaretçileri ve konserseverleri festivale davet eden Adıgüzel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin en büyük festivalinde, bu dev sahnede sizleri bu deneyimi yaşamaya davet ediyoruz. 70 metreye 28 metre bir sahnemiz var. 1.300 metrekarelik bir LED alanıyla birlikte. Mimar Sinan'dan ilham alan bir sahne. Mutlaka bu deneyimi yaşamalarını öneriyorum ziyaretçilere ve konserseverlere. Biletlere rahatlıkla erişebilirler. istanbulfestivali.com'da tüm kategorilerde biletlerimiz satışa açık. İstanbul Festivali hazır. Yüz binlerle bu heyecanı birlikte yaşamaya sizleri davet ediyoruz."