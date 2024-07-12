İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kırmızı-beyaz ışıklandırma ile Türk Bayrağı'nın renklerine bürünmesiyle devam edecek. Açılış törenine İstanbul Havalimanı yetkilileri ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da katıldı.

12.07.2024 17:23
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İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL - İGA İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ise Hava Trafik Kontrol Kulesi, kırmızı-beyaz ışıklandırma ile Türk Bayrağı'nın renklerine bürünecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul Havalimanı'nda da anılacak. Türk milletinin demokrasi zaferini simgeleyen 15 Temmuz vesilesiyle dış hatlar terminali giden yolcu katında bulunan İstanbul yazısı önünde demokrasi zaferine dair fotoğrafların yer aldığı bir sergi hazırlandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan sergi düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Törene, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ferhat Dağıstan, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Parasız, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü Abdullah Enis Eker, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile beraberindekiler katıldı. Açılış töreni sonrası katılımcılar, sergi alanını gezerek fotoğraf çektirdi.

İstanbul Havalimanı Kulesi 15 Temmuz'da Türk Bayrağı renklerine bürünecek

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Türk milletinin 15 Temmuz zaferinin 8. yılında anma etkinlikleri kapsamında Hava Trafik Kontrol Kulesini kırmızı-beyaz ışıklandırma ile aydınlatacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kule, Türk Bayrağı'nın renklerine bürünecek.

"15 Temmuz Amerikalı bir hainin ve onun destekçilerinin bu ülkenin geleceğine kastettiği bir gecedir"

Serginin açılış töreninde konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, "15 Temmuz, Amerikalı bir hainin ve onun destekçilerinin bu ülkenin geleceğine kastettiği bir gecedir. Yine 15 Temmuz gecesi, bu ülkenin evlatlarının çıplak elleriyle, bu milletin boğazından kısarak alınan tanklara, uçaklara ve bombalara karşı çıktığı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siper ettiği ve buna engel olduğu gecedir. Bir daha ülkemizin bu tür ihanetlerle ve böyle olaylarla karşılaşmamasını temenni ediyorum" dedi.

"En son zaferimizi hain darbe girişimine karşı kazandık"

Serginin açılış amacının milletin kahramanlığını bir kez daha gözler önüne sermek olduğunu belirten İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bu millet bağımsızlıktan yoksun yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşamayacaktır' sözünde de bunu açıkça belirtmiştir. Bağımsızlıktan vazgeçmeyen bir milletin fertleri olarak tarihimiz boyunca egemenliğimize birçok kez müdahale edilmeye çalışıldı. Cumhuriyetimize ulaşmamızı sağlayan Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere yakın tarihimizde tüm bu mücadelelerden zaferle ayrıldık. Bu zaferlerden en sonuncusunu ise 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı kazandık. O gecede, milletimiz demokrasiye kasteden darbecilere karşı verdiği mücadelede egemenliğe ve demokrasiye olan inancını en güçlü şekilde gösterdi" diye konuştu.

Şehitte olmadım gazi de, nasibim yokmuş"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Bir tarafta gururu yaşarken, diğer tarafta keşke yaşanmasaydı diye düşündüğümüz ama ilahi kadar programında da yaşanılması takdir edilmiş bir süreci ne yazık ki beraber yaşadık. O gecede iş için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğimizde ve karşılığında takdir, teşekkür beklerken üzerimize kurşunları yağdırdılar. Onlarca mermi kafalarımızın üzerinden ayaklarımızın altından geçti. Nasibim yokmuş. Gördüğünüz gibi şehit de olmadım gazi de. Belki de o da bizim için bir lütuf ve ikramdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

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