İstanbul Semt İsimleri: Tarihin İzleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

İstanbul Semt İsimleri: Tarihin İzleri

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İstanbul'un semt isimleri, tarihin derin köklerini taşıyor. İlginç hikayelerle zenginleşiyor.

16.11.2024 10:02
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İstanbul'un semtlerinin isimleri, zengin bir mirasın izlerini taşıyor

Tarihçi Zafer Bilgi: "İstanbul'un semtlerinin ve sokak isimlerinin ilginç hikayeleri var"

İsimlerinde tarih gizli olan semtler havadan görüntülendi

İSTANBUL - Tarihin şahdamarı olarak nitelendirilen İstanbul'un semtlerinin isimleri, köklü bir mirasın izlerini taşırken, kendine has anlamı ve bir hikayesi bulunuyor. Semt isimlerinin kökenlerini anlatan Tarihçi Zafer Bilgi," İstanbul'un semtlerinin ve sokak isimlerinin ilginç hikayeleri var. Tarih, sokak isimlerinde yaşıyor. Semtlerin isimlerine kulak verip, tarihe yolculuk yapmak gerekiyor. Asıl tarihe sevdalılar, buralardan okumayı çok rahat yapabilirler" dedi.

Roma ve Bizans İmparatorlukları ile Osmanlı Cihan Devletine başkentlik yapan İstanbul, tarih boyunca farklı kültürlerin izlerini taşıyan bir şehir oldu. Dünya çapında eşsiz bir öneme sahip olan İstanbul'un semtlerinin isimlerinin, kendine has anlamı ve bir hikayesi bulunuyor. Taksim adını Osmanlı Cihan Devleti döneminde suyun şehre maksem edildiği bölge olmasından aldı. Nişantaşı'nın adı, buradaki ormanlık alanda okların ulaştığı en uç noktayı işaret etmek için dikilmiş nişan taşlarından geldi. Topkapı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almak için döktürdüğü büyük top şahinin konulduğu kapı olmasından dolayı tarihe geçti. İstanbul'u fetheden, Fatih Sultan Mehmet'i yad etmek için Fatih semtine adı verildi. İstanbul'un semtlerinin isimlerinin derin kökenlerini Tarihçi Zafer Bilgi anlattı. Öte yandan, isimlerinde tarih gizli olan semtler havadan görüntülendi.

"Şehir, semtlerin isimlerinde hala yaşıyor"

İstanbul'un semt isimleri hakkında konuşan Tarihçi Zafer Bilgi, "İstanbul'un semtlerinin ve sokak isimlerinin ilginç hikayeleri var. Şehir, semtlerin isimlerinde hala yaşıyor. Şehri adım adım arşınlarken, üniversite öğrencilerimize ben sokak isimlerini gösteririm. Tarih, sokak isimlerinde yaşıyor. 'Yaşmak Sıyıran Sokak' dik bir yokuştur. İnsanlara yaşmağını sıyırtıyordur. İsmi oradan gelmiştir. O dik yokuş, bazen merkep bağırtan, deve bağırtan sokağı olarak da geçer. Sokak isimleriyle beraber semt isimlerinde de tarih gizli. Eminönü, deniz eminliğinin önünden geliyor. Deniz eminliğinin önünde, bal, yağ ve un temel ihtiyaçları olduğu için yakınında yemiş iskelesi var. Kuruyemiş orada birikiyor. Oradan Mısır Çarşısı'na gidiyor ve etrafa dağıtılıyor. Kuruyemiş dışında bal, yağ ve un ise kapanlara geliyor yani toptan alışveriş merkezlerinde bulunuyor. Unkapanı, Yağkapanı ve Balkapanı isimleri de oradan geliyor. Alttaki bölgeye ise 'Tahtakale' ismi, 'Taht-ı Kale'den geliyor. Bir kalenin altında olmasından geliyor. Arapça bir kelimedir. Unkapanı'ndan yukarı doğru çıktığımızda bizi karşılayan semtlerden olan 'Zeyrek', ince düşünceli, zeki olan Zeyrek Mehmed Efendi'nin medresesini kurmasından geliyor. İleriye doğru 'Karagümrük' semti, karanın gümrük noktasıdır. 'Edirnekapı' ise Edirne'den gelen kervanların girdiği kapı. O kapıdan içeriye doğru girilip, kara kervanlarının gümrük noktasından Karagümrük ismi geliyor. 'Topkapı' ise büyük şahi topunun konulduğu kapıdan geliyor. Bugünkü 'Topkapı Sarayı' da yine önüne büyük şahi toplarının konulmasından geliyor. 'Çatladıkapı' depremde çatladığı için, 'Kumkapı' saraya inşaat kumlarının alınmasından dolayıdır. Böyle ilginç isimler hakikaten yaşıyor. Mesela su kültürü de yaşıyor. Aksaray'daki 'Horhor' semti, horul horul akan sudan geliyor. Suyun olduğu maksem de duruyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Horhor Çeşmesi maksem yapılmıştır. Maksem suyun toplandığı alandır. 'Taksim' suyun taksim edildiği alandır. Bugün Taksim semt ismi de oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

"Semtlerin isimlerine kulak verip, tarihe yolculuk yapılabilir"

Semt isimlerinden tarihin okunabileceğini ifade eden Bilgi, "Fatih, her dediğimizde yabancı bir insan 'Fatih nedir' diye soruyor. Biz de diyoruz ki; bu şehri fetheden Fatih Sultan Mehmed'i her seferinde yad etmek adına bu ismi vermişiz. Her seferinde Fatih Sultan Mehmed'i hatırlıyoruz. Topkapı Sarayı'nın hemen yanında gül bahçesi bulunuyor. Sarayın kendi gül bahçesidir. Gülhane ismini oradan alır. Buralar tarihin şahdamarı diyebileceğimiz, insanların kulak verip tarihi dinleyebileceği yerlerdir. Biz bugün buralardan uzaklaşmışız. Uzaklaştığımız için göremiyoruz. 'Nişantaşı', okları nişan alınırken konulan taşlardır. Hala Nişantaşı'nda bunlar duruyor. 'Okmeydanı'da okların atıldığı meydan. Bugün bunları anlayabilmek mümkün değil. Biraz semtlerin isimlerine kulak verip, tarihe yolculuk yapmak gerekiyor. Asıl tarihe sevdalılar, buralardan okumayı çok rahat yapabilirler" diye konuştu.

İstanbul Semt İsimleri: Tarihin İzleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstanbul Semt İsimleri: Tarihin İzleri - Son Dakika

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