İstiklal Sanat Galerisi'nde "Kalamış'tan Narmanlı'ya" sergisi açıldı - Son Dakika
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İstiklal Sanat Galerisi'nde "Kalamış'tan Narmanlı'ya" sergisi açıldı

30.05.2022 20:27

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerinden oluşan "Kalamış'tan Narmanlı'ya" sergisinin açılışı yapıldı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerinden oluşan "Kalamış'tan Narmanlı'ya" sergisinin açılışı yapıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'da katıldı.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerinden oluşan "Kalamış'tan Narmanlı'ya" sergisi Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galeri'sinde açıldı. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve birçok vatandaş katıldı. Türk edebiyat ve resim sanatına unutulmaz eserler miras bırakan sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun aile koleksiyonunda yer alan resimlerinden bir seçki sunan sergi, hem ev hem atölye olarak kullandığı Kalamış'taki evinden ve yine bir dönem atölye olarak kullandığı Narmanlı Han'dan da esintiler sunuyor. Sergide sanatçının otoportre eserlerinin yanı sıra akrilik, kağıt üzerine guaj, yağlı boya gibi farklı malzemeler ve teknikler kullanarak ürettiği Kariye Camii, Köylü Ana, Ebabil Kuşu, Beyazıt Aşık Veysel, İstanbul, Kırmızı Ayak gibi birçok nadide eseri de yer alıyor.

"FESTİVALLER EKİM AYINDA DA DEVAM EDECEK "

Beyoğlu Kültür Yolu Festival etkinliklerinin Ekim ayında da devam edeceğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Bu sanat galerisinin hissesine de Bedri Rahmi Eyüboğlu düştü. İnanılmaz bir sanatçı ve burayla bir ilişkisi var, kendisinin Narmanlı Han'da geçirdiği zamanları var. Daha sonrada Kalamış'a gitmiş. Orada da müzesini kurmuş. İşte o eserleri oradan alıp Narmanlı'nın içine olmasa da çaprazına getirmiş olduk. Onu burada bir kez daha hatırlamış ve anmış olduk. Beyoğlu İstanbul'un özeti. Bu süreç bu festival etkinlikleri bu dönem burada başladığı gibi bitmeyecek. Ekim ayında da inşallah devam edecek" diye konuştu.

"SANATLA ANADOLU'YU İFADE EDEN ÇOK DEĞERLİ BİR SANATÇIMIZ"

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sanatla Anadolu'yu ifade eden değerli bir sanatçı olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Beyoğlu Kültür Festivali kapsamında Beyoğlu Belediyemizin İstiklal Caddesi'nde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyoruz. Sanatın her türlüsünün var olduğu ve toplumun bütün kesimlerine hitap eden bir festival. Bugün Sanat Galerimizde Bedri Rahmi Eyüboğlu farklı teknikleri kullanmak suretiyle aslında Eyüboğlu Anadolu'yu sanata taşıyan sanatla Anadolu'yu ifade eden çok değerli bir sanatçımız. Sanatçımızın usta eserlerini İstanbulluların beğenisine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(Zehra Baykal - Emre Baba/İHA)

İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı
İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı
İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı
İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı
İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı
İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı
İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı
İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı
İstiklal Sanat Galerisi'nde Kalamış'tan Narmanlı'ya sergisi açıldı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İstiklal Sanat Galerisi'nde 'Kalamış'tan Narmanlı'ya' sergisi açıldı - Son Dakika


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