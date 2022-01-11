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"İyi ki Doğdun Ceren" kitabının geliri 40 kız öğrenciye burs oldu - Son Dakika

"İyi ki Doğdun Ceren" kitabının geliri 40 kız öğrenciye burs oldu

11.01.2022 12:37

Ordu'da, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in konu edinildiği "İyi ki Doğdun Ceren" adlı kitabın geliri, sanat eğitimi alan kız öğrenciler için kullanılıyor.

Ordu'da, bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in konu edinildiği "İyi ki Doğdun Ceren" adlı kitabın geliri, sanat eğitimi alan kız öğrenciler için kullanılıyor.

Ordulu araştırmacı yazar Birol Öztürk'ün, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Özdemir'i anlattığı kitabı çok sayıda okur tarafından satın alındı.

Ceren'in çocukluğu ve gençlik döneminin yer aldığı 136 sayfalık kitaptan elde edilen gelir, Güzel Ordu Kültür Sanat Derneğince Ceren Özdemir Sanat Fonu'na aktarılıyor.

Yazar Öztürk, AA muhabirine, Ceren'e karşı işlenen cinayetin herkesi çok derinden etkilediğini ve ülkede yankı bulduğunu söyledi.

Bu süreçten sonra "Ceren Özdemir ve ailesi için neler yapabiliriz?" diye düşünürken aklına kitap fikrinin geldiğini belirten Öztürk, aileyle görüşerek Ceren'i anlatan bir kitap yazmaya karar verdiğini anlattı.

Öztürk, Ceren'in çocukluk ve gençliğine dair aileden bilgi aldığını ve fotoğraflarını topladığını ifade ederek, İstanbul'da faaliyet gösteren Güzel Ordu Kültür Sanat Derneği sponsorluğunda basılan kitabın satışa sunulduğunu anımsattı.

Derneğin, kitaptan elde edilen gelirle Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde okuyan kız öğrencilere burs verilmesini kararlaştırdığını aktaran Öztürk, "Kitaba okurlar oldukça ilgi gösteriyor. Şu anda bu kitaptan elde edilen gelirle 40 kız öğrenciye burs verilmeye başlandı. Bu bir nevi, Ceren Özdemir 40 arkadaşını okutuyor demektir." dedi.

Birol Öztürk, kitabın yazılmasına destek veren Ceren Özdemir'in ailesine ve kitaba ilgi gösterenlere teşekkür etti.

İyi ki Doğdun Ceren kitabının geliri 40 kız öğrenciye burs oldu
İyi ki Doğdun Ceren kitabının geliri 40 kız öğrenciye burs oldu
İyi ki Doğdun Ceren kitabının geliri 40 kız öğrenciye burs oldu

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Ceren Özdemir, Saldırı, Müzik, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'İyi ki Doğdun Ceren' kitabının geliri 40 kız öğrenciye burs oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İyi ki Doğdun Ceren" kitabının geliri 40 kız öğrenciye burs oldu - Son Dakika
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