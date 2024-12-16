İyilik İçin Müzik Derneği Çocuklara Müzik Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

İyilik İçin Müzik Derneği Çocuklara Müzik Eğitimi Veriyor

İyilik İçin Müzik Derneği Çocuklara Müzik Eğitimi Veriyor

İyilik İçin Müzik Derneği, konser gelirleriyle okullarda müzik sınıfları kurarak çocuklara müzik sevgisi aşılıyor.

16.12.2024 11:16
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Başkentte, farklı sektörlerde çalışan beyaz yakalıların bir araya gelmesiyle kurulan İyilik İçin Müzik Derneği, konserlerden elde ettikleri gelirle okullarda müzik sınıfları kuruyor.

Uluslararası bir şirketin İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü olarak çalışan Uğur Oksay, akademisyen, mühendis, doktor, avukat gibi farklı meslek gruplarından arkadaşlarıyla 2019'da "Rockedizedmusic" adında bir sosyal girişim başlattı.

Oksay, girişime destek olan arkadaşlarıyla sahne alarak gençlerin hayallerine dokunmak için konserler verdi.

Ankara'da düzenledikleri konserlerle dinleyici kitlesini genişleten gönüllüler, konserlerden elde ettikleri gelirlerle okullardaki çocuklara müzik sevgisi kazandırmak için kolları sıvadı.

Gönüllüler, bu yılın başında 12 farklı müzik grubunu bir araya getirerek, İyilik İçin Müzik Derneği'ni kurdu.

Bugüne kadar Türkiye'nin farklı illerinde ihtiyacı olan okullarda müzik sınıfları oluşturan dernek, aynı zamanda enstrüman yardımlarında da bulunarak öğrencilerin müzikle tanışmasını ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyor.

"Bizim için müzik, sadece bir sanat değil"

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Oksay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların hayallerine dokunabilmek amacıyla bu yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Oksay, "Bizim için müzik, sadece bir sanat dalı değil, eriştiğimiz tüm okullarda ve üniversitelerde, öğrencilerin eşit şartlarda faydalanabilecekleri müzik sınıfları kurarak, müzik ve sanat eğitiminde fırsat eşitliğini yaratmayı önemsemek. Müziğin ve sanatın her dalının etkinleştirilmesi, geliştirilmesi, desteklenmesi, tanıtılması ve teşvik edilmesi için varız. Bu süreçte, müziği gençlerimizin hayalleriyle buluşturmak ve onların sanatsal yolculuklarında yanında olmak için kararlıyız." ifadesini kullandı.

Başlangıçta yalnızca farklı sektörlerden arkadaşlarıyla hobi amaçlı bir araya geldiklerini belirten Oksay, dinleyici kitlesinin artması ve farklı grupların da katılmasıyla projelerini şekillendirdiklerini belirtti.

Oksay, "2019 yılında sosyal girişim olarak başlattığımız proje, Ankara'da büyük ilgi gördükçe daha geniş kitlelere ulaşabilmek için 2024 yılında dernek çatısı altında daha büyük adımlar atmaya karar verdik. Önceliğimiz her zaman çocuklar ve müzik. Dernek olarak, çocukların müziğe erişimini sağlamak, onların yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve gelecekte müziği profesyonel olarak icra edebilecekleri fırsatlar yaratmak için çalışıyoruz" dedi.

Derneğin faaliyetine başladığı günden itibaren İzmir Selçuk, Kastamonu, Ordu deprem bölgesinde ise Kahramanmaraş ve Hatay'da müzik sınıfları kurarak çocukların müzikle tanışmasını sağladıklarını söyleyen Oksay, "Köylerdeki çocuklar, bu projeler sayesinde enstrüman çalma imkanı buluyor ve müzikle kendilerini ifade etme şansı elde ediyor. İletişim kurduğumuz müzik öğretmenleri, bu projelerin öğrencilerin gelişiminde çok büyük bir fark yarattığını belirtiyor" diye konuştu.

"Hedefimiz daha fazla çocuğa ulaşmak"

Dernek olarak daha önce enstrüman bağışladıkları okuldan bir öğrencinin konser verdiği haberini aldıktan sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Oksay, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz aracılığıyla derneğe ulaşan bu haber, çabalarımızın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi. Piyanoya başlayan genç, eğitim sürecinin sonunda verdiği konserle çevresindeki herkesi mutlu etti. Bundan sonraki süreçte hedefimiz Avrupa Birliği projeleri ve büyük şirketlerle işbirlikleri kurarak daha fazla çocuğa ulaşmak ve müzikle topluma fayda sağlamak. Amacımız sadece eğitim vermek değil, aynı zamanda müzik alanında profesyonel kariyer hedefleyen gençlere de destek olmak."

Kaynak: AA

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