İzinsiz kazıda asırlık anıt ağacın köklerini iş makinesiyle parçaladılar - Son Dakika
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İzinsiz kazıda asırlık anıt ağacın köklerini iş makinesiyle parçaladılar

11.08.2022 09:59

İzinsiz kazıda asırlık anıt ağacın köklerini iş makinesiyle parçaladılar Bakanlık sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyor Adıyaman'ın Tut ilçesinde asırlık anıt ağacın dibinde yapılan izinsiz doğalgaz kazı çalışmasında iş makinası ağacın köklerini parçaladı.

İzinsiz kazıda asırlık anıt ağacın köklerini iş makinesiyle parçaladılar

Bakanlık sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Tut ilçesinde asırlık anıt ağacın dibinde yapılan izinsiz doğalgaz kazı çalışmasında iş makinası ağacın köklerini parçaladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmaları durdurarak, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Anıt ağaç etrafında kazı yapmak için Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan izin almadan yapılan kazı, ağaç katliamıyla sonuçlandı. Adıyaman'ın Tut ilçesinin simgesi olan ve Ulu Cami yanında bulunan 'doğu çınarı'nın (platanus orientalis) kökleri iş makinesiyle parçalandı. Bazı kaynaklarda en az 600 yıllık olduğu belirtilen anıt ağacının yaşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kayıtlarına 2020 yılında 270 yıllık olarak kaydedildi. İş makinesiyle 140 santim derinlikte ve 60 santim genişlikteki doğalgaz kanal hattı, çınarın gövdesine 1,2 metre kadar yaklaştı. Kanal açma çalışma esnasında ağacın köklerinin parçalandığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine giderek, firmanın çalışmalarını durdurdu. Ekipler, iş makinesi tarafından ağacın ana köklerinden birinin ve yüzlerce kılcal damarın parçalandığını tespit etti. Ekipler doğalgaz kazısı yapan firma yetkilisi ve olayın sorumluları hakkında tutanak tuttu. Firma yetkilisi, Tut Belediyesini suçlayarak, belediyenin bir görevlisinin kazı çalışmalarında sürekli yanlarında olması gerekirken belediye görevlisinin yanlarında olmadığını, kanal güzergahını da belediyenin belirlediğini, çınarın anıt ağaç olup olmadığını bilmediğini söyledi.

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç ise, firma yetkilisinin açıklamasının doğru olmadığını savundu.

Bakanlık suç duyurusunda bulunuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Adıyaman'ın Tut ilçesindeki doğalgaz kazı çalışmalarında 270 yıllık anıt ağacımızın köklerine zarar verildiği tespit edilmiştir. Ekiplerimizce çalışmalar durdurulmuş, ağacımızın iyileştirilmesi çalışmalarına başlamıştır. Olayın sorumlularına dair suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Bakanlığın 2872 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde gerekli soruşturmayı başlatacağı öğrenildi. Vatandaşlar ise, çınar ağacının dibine kadar kazılmasının çok yanlış olduğunu ve katliam yapıldığını belirterek, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman mühendisleri ilçeye gelerek, çınar ağacının zarar görmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda istişarede bulundu. Parçalanan kökün kesilerek organik gübre ve toprak ile üzerinin kapatılmasına karar verildi.

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Kendisine çarpan sürücünün saldırısına uğradı Kendisine çarpan sürücünün saldırısına uğradı Adıyaman'da 270 yıllık anıt ağaca zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak Adıyaman'da 270 yıllık anıt ağaca zarar verenler hakkında suç duyurusunda bulunulacak
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Adıyaman, Cami, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzinsiz kazıda asırlık anıt ağacın köklerini iş makinesiyle parçaladılar - Son Dakika

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