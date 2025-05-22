İzmir’de Deniz Kültürü Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir’de Deniz Kültürü Sergisi

22.05.2025 16:29
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İnciraltı'ndaki müze gemide, Müzeler Haftası kapsamında Denizcilik Kültürü sergisi açıldı.

İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı müze gemi, 'Atatürk' ve 'Deniz' konularında yapılan resim, çini, maket ve urgan eserler sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü bünyesindeki müze gemide, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası'nda düzenlenen İzmir Denizcilik Kültürü ve Yaşayan Mirasın Ustaları Festivali kapsamında çinilerde İzmir kayıkları, gemi motifleri, Osmanlı dönemi donanma gemileri ve Atatürk resimlerinden oluşan eserler sergileniyor.

İzmir'de kaybolmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkmayı amaçladıklarını söyleyen İzmir Müze Gemiler Müdürü Öğretmen Üsteğmen Çağrı Pala, gemi model maketçiliği, çini sanatı, ağ yapımcılığı ve urgancılık ile ilgili eserlere yer verdiklerini belirtti. Geleneksel değerlerin çağdaş müzecilik anlayışında kendisine bir yer edinmesini çok önemsediklerini anlatan Pala, "Müzemiz durağan bir sergileme anlayışından ziyade yaşayan kültürel bir müzecilik anlayışına hitap ediyor. Gemi model maketçilik kurslarımız hala aktif olarak devam ediyor. Haftanın belli başlı günlerinde İzmir'in dezavantajlı bölgelerindeki çocuklara ulaşarak burada motor bilişimini geliştirebilecek düzeylerde maketçilik eğitimleri veriyoruz. İzmir'de geleneksel bağlamda somut olmayan kültürel mirasın aktarımı hususunda çok değerli ustalarımız var. Bunlar artık usta çırak ilişkisinin son halkaları ve bu meslek grupları bir sonraki jenerasyona eğer aktarılamazsa ne yazık ki bu meslekler yok olacaklar. Yani müzeleri sadece sergileme, sunum, belgelemeden ziyade eğitim araştırma kapsamında yeni imkanlar olarak benimsiyoruz" dedi. Sergide Osmanlı dönemine ait birçok minyatürden yola çıkılarak üretilmiş ve çinilere işlenmiş eserler olduğunu anlatan Pala, ilk kez sergilenen İzmir'e özgü kayık modellerinin de 24 Mayıs'a kadar ziyarete açık olduğunu ifade etti.

'ÇİNİ SANATI İZMİR KAYIĞI İLK KEZ SERGİDE'

Sergide eserleri bulunan çini ustası Ebru Camkıran, gemi ve tekne görselleri ile katıldığı sergide özellikle İzmir'e ait olan motifler kullandığını belirtip "İzmir kayığı ilk defa burada sergileniyor. Onu stilize ederek pişmiş toprağıma, yani çiniye aktardım. 11 adet eserim var. Çalışmalarıma önce araştırma yaparak başlıyorum. Çünkü İzmir, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bulunan lojistik amaçlı kullanılan gemileri çalıştım. Bir tarih araştırmasından sonra bunların çizimleri yapıldı. Toprak hazırlanıp, şekillendikten sonra işlemesi olup sırlanıp buraya geldiler" dedi. Ressam İsmail Güven de 25 tabloyla sergiye katıldığını söyleyip eserleri temalarının Atatürk, deniz ve gemiler olduğunu dile getirdi.

AHŞAP MAKETLER

Dört farklı gemi maketiyle sergiye katılan Fikret Güvenç de şöyle konuştu: "Görmüş olduğunuz bütün eserler İzmir'de yapılan maketçi arkadaşlarımın eserleridir. Yapmış olduğumuz modellerin çoğunu buraya hibe ettik. Osmanlı kadırgası modeli, piyade kayıkları, römorkörler ve bir sürü tekneler var. Bandırma gemisi Atatürk'ümüzü Samsun'a çıkaran bir teknedir. Bunlar tamamıyla ahşaptır. Planlar üzerine birebir aynısı olmak kaydı ile yaparız."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir’de Deniz Kültürü Sergisi - Son Dakika

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