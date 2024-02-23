İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Çocuk Gözüyle Filistin" temalı resim yarışmasında dereceye giren eserler sergilendi.
Filistin'de yaşananları gözler önüne sermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ve öğrencilerin hazırladığı 39 eserden oluşan sergi, kurumun zemin katındaki alanda açıldı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, açılışta, Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde yaklaşık 4 aydır adeta bir soykırım yaşandığını ifade etti.
Bu durumdan en çok masum çocukların etkilendiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Burada gördüğünüz yavrularımız, masum yavrularımızın yaşadıklarını resmettiler. Çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Onlar barışın, özgürlüğün sembolü. Ama onların umutlarını ve barışın önündeki hayallerini katleden, vahşetle yok etmeye çalışan bir İsrail ve onun destekçileri var. İşte bu yavrularımız bütün dünyaya buradan haykırarak barışın sesini duyurmanın gayreti ve çabası içindedir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, okullarımızın, bu yavrularımızın duygu ve düşüncelerini aktardıkları bu güzel sanat etkinliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum."
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Filistin temalı resim yarışması - Son Dakika
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