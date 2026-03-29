İzmir'de Kültür Sanat Festivali

29.03.2026 11:06
İzmir, 30 Mart-5 Nisan arasında tiyatrodan operaya, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 31 Mart ve 2 Nisan'da "Tosca" operasını sahneleyecek. Elhamra Sahnesi'nde ise 3 Nisan'da "Fransız Melodileri" konseri gerçekleştirilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Sessizlik" ve "DT Mutfak-Atölyeden Sahneye", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Nihayet Makamı" ve "Yuko", Bornova Fuaye Sahnesi'nde ise "Kırmızı Kanatlı Baykuş" sahnelenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 3 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Michal Nesterowicz yönetiminde solist Deniz Şensoy eşliğinde konser verecek.

İKSF'de söyleşi, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Ses sanatçısı Güven Yağtu'nun "Doktor ve Kadın Bestekarlar" konseri 30 Mart'ta, Prof. Dr. Merih Tekin Bender ve Fatma Kurt'un "Bitüm ve Katrandan Sanata" söyleşisi 31 Mart'ta düzenlenecek.

"Cenk Bosnalı Balkan Akustik" konseri 1 Nisan'da, "Geleceği Renklendiriyoruz: 3D Teknolojisi ile Otizmli Çocuklar için Üretim Atölyesi" 2 Nisan'da gerçekleştirilecek."

Tufan Uğur Kurçer'in "Erythrai Kehaneti: Ildırı'da Zamansız Bir Yolculuk" söyleşisi 3 Nisan'da, Berna Nalbantlar'ın "Kendi Hikayenin Kahramanını Tasarla" atölyesi 4 Nisan'da yapılacak.

"İyileştiren Kelimeler" sergisi 30-Mart-5 Nisan arasında Alsancak Halk Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek."

AASSM'de festival

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen AASSM Uluslararası Barok Müzik Festivali, AASSM'de 31 Mart'ta başlayacak.

Festivalin açılış konserinde Litvanya Oda Orkestrası sahne alacak. Konserde Arcangelo Corelli ve Johann Sebastian Bach'ın keman konçertoları ile Antonio Vivaldi'nin "Mevsimler" eserini seslendirilecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
