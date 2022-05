İzmir'de lise öğrencilerinden savaşı konu alan kısa film - Son Dakika

İzmir'de lise öğrencileri, uluslararası proje kapsamında savaş karşıtı İngilizce film hazırladı.

Uluslararası e-Twinning Projesi "Dijital Ol Sınırsız Ol" (Go Digital Go Unlimited) kapsamında Çiğli Fen Lisesi ve Menemen Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesi öğrencileri Bulgar, Fransız, Gürcü ve Portekizli proje ortaklarıyla "Can You Hear Us" (Bizi Duyabiliyor musun) isimli 7 dakikalık kısa film çekti.

Çiğli Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Yasemen Caymaz, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Bilal Aydemir ve Menemen Şehit Hakan Gülşen İmam Hatip Lisesi İngilizce Öğretmeni Leyla Durgun Öner'in koordinatörlüğündeki filmde uzaktan eğitimle proje yapan öğrencilerin savaş karşıtı duruşları anlatıldı.

Uzaktan eğitim alan öğrencilerden birinin ülkesinde başlayan savaş ve diğer arkadaşlarının verdiği tepkiyi konu edinen film, sosyal medya hesabından paylaşıldı.