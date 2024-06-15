İzmir'de Makedonya göçmenleri arife gününü bandoyla kutladı

Kültür Sanat

İzmir'de yaşayan Makedonya göçmenleri arife gününü bandoyla "arife çalgısı" geleneğini yaşatarak kutladı.

Bornova ilçesi Çamdibi semtindeki "Müzisyenler Kıraathanesi" önünde düğün, kına gecesi, arife günleri gibi özel günlerde bandoyla kutlama yapan müzisyenler, Kurban Bayramı arifesinde bir araya geldi.

Kutlama için kıraathane önüne dizilen sandalyeleri, mahalleli saatler öncesinden doldurdu.

Müzisyenlerin hazırlıklarının ardından başlayan müzikle, mahalleli coşkulu bir kutlama gerçekleştirdi.

Müzisyenlerden saksafoncu Barış Yazıcıer, 1960'lı 70'li yıllarda başlayan kutlamaların mahalleli için artık gelenek haline geldiğini söyledi.

Yazıcıer, büyük ustalarının başlattığı geleneksel arife çalgısını bugün de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Her arife günü burada yaşayan müzisyenler bir araya gelip kıraathanede çalıyor. Burada yaşayanlar da gelip bizleri dinliyor." dedi.

Kutlama videolarının sosyal medyada paylaşılmasıyla artık etkinliğin daha kalabalık olmaya başladığını dile getiren Yazıcıer, şunları kaydetti:

"Genelde arife çalgılarında çalmış olduğumuz müzikler artık düğünlerde unutulan şarkılar. Unutulmasın diye bizde tekrar ediyoruz. Balkan göçmenlerinin her zaman kutlamalara ilgisi vardı ama sosyal medya aracılığıyla İstanbul'dan, Bursa'dan bir çok ilden müzisyenler ile dinlemeye gelenler var. Bu kutlamayı kaçıranları bir sonraki bayram kutlamasına bekliyoruz, herkes misafirimiz olsun."

Kutlamaya gelenlerden Aycan Cire müziğe ilgisi olduğunu, kutlamayı her yıl takip ettiğini, bu yıl kızıyla birlikte geldiğini anlattı.

Arife çalgısında genellikle Balkan müziklerinin seslendirildiği belirten Cire, "Makedonya, Kosava, Bosna Hersek, Arnavutluk müzikleri çalınıyor. Hareketli, heyecanı yüksek eserler seslendiriliyor. Burada müziği seven göçmenler oturuyor, onun için ilgi çok yoğun oluyor." diye konuştu.