İzmir'de Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Arttı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmir'de Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Arttı

İzmir\'de Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Arttı

İzmir'de bu yıl 40 halk plajında mavi bayrak ödülünü koruyan şehirde, toplam mavi bayraklı plaj sayısı geçen yıla göre 1 artışla 64'e yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerinde Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer aldığı belirtildi. Ayrıca, bir önceki yıla göre mavi bayrak ödülü alan marina sayısının da 4'ten 6'ya yükseldiği kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in deniz kenti olduğunu vurgulayarak, plajların korunması ve temiz bir çevrenin gelecek kuşaklara bırakılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

05.06.2024 09:39
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Bu yıl 40 halk plajında mavi bayrak ödülünü koruyan İzmir'de toplam mavi bayraklı plaj sayısı geçen yıla göre 1 artışla 64'e yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisinin açıkladığı 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerinde İzmir'in 64 mavi bayraklı plajla Antalya ve Muğla'nın ardından üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Bir önceki yıla göre mavi bayrak ödülü alan marina sayısının 4'ten 6'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in bir deniz kenti olduğunu belirterek, " Türkiye'nin en güzel plajlarına ev sahipliği yapan güzel kentimizin denizini, körfezini, doğasını korumak ve gelecek kuşaklara temiz bir çevre bırakmak en önemli görevimiz. Bunun için yatırımlarımız, projelerimiz sürüyor. Mavi bayrak dalgalanan plajlarımızla gurur duyuyoruz. Deniz turizmine önemli katkılar sağlayan mavi bayraklı plajlarımızın sayısını daha da artırmak için gereken tüm çalışmaları özenle yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de Mavi Bayraklı Plaj Sayısı Arttı - Son Dakika

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