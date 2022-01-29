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İzmir'de "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği - Son Dakika

İzmir'de "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği

29.01.2022 17:14
İzmir'de "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği

İzmir'de düzenlenen "Şanlıurfa Tanıtım Günleri"nde şehrin lezzetleri ve kent kültürü tanıtıldı.

İzmir'de düzenlenen "Şanlıurfa Tanıtım Günleri"nde şehrin lezzetleri ve kent kültürü tanıtıldı.

Bostanlı pazar yerindeki etkinlik alanında gerçekleştirilen tanıtım günlerinde yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Alanda, kuru biber, çeşitli baharatlar, cevizli sucuk, peynir çeşitleri, tereyağı ve çeşitli ürünler ile başta kebap olmak üzere birçok yemek yer aldı.

Etkinliğe katılan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, kendisinin de fahri Şanlıurfalı olduğunu ve bundan gurur duyduğunu söyledi.

Özellikle ramazan ayında Şanlıurfa'nın görülmesi gerektiğini belirten Nasır, şöyle konuştu:

"Kültür bir milletin kimliğidir halkın arasından doğar. Yüzyıllar boyunca toplumsal, tarihsel ve evrensel değerlerle beslenerek oluşur. Anadolu'muz bir mozaik ve zengin bir kültüre sahip. İşte bu zengin kültür içerisinde doğu ile batıyı birleştiren 13 bin 500 yıllık tarihi birikim ve değerleriyle peygamberler şehri Şanlıurfa'nın kültürünü değerlerini, gastronomisini tanıtmaya gelen bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Programa katılan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise İzmir'de bir kardeşlik bağı kurmak amacıyla Şanlıurfa'nın Halfeti, Harran, Viranşehir, Ceylanpınar Siverek ilçelerinden İzmir'e selam getirdiklerini söyledi.

31 Ocak'a kadar sürecek programda "folklor", "mehteran takımı", "bando" gösterileri de olacak.

Etkinliğe, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu da katıldı.

İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliği
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliği
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliği
İzmir'de Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinliği

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Milletvekili, Şanlıurfa, Bostanlı, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "Şanlıurfa Tanıtım Günleri" etkinliği - Son Dakika
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