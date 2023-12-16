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İzmir'deki 500 Yıllık Cami Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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İzmir'deki 500 Yıllık Cami Restorasyonu Tamamlandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan Kaleiçi Sığacık Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. Cami, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bahriye komutanı olan Parlak Mustafa Paşa tarafından inşa edilmişti. Restorasyon çalışmalarıyla cami, eski ihtişamına kavuştu.

İzmir\'deki 500 Yıllık Cami Restorasyonu Tamamlandı
16.12.2023 - 08:58,  Güncelleme: 09:07
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaklaşık 500 yıllık tarihe sahip Kaleiçi Sığacık Camisi'nin restorasyonu tamamlandı.

İbadete açılan camiyle ilgili açıklama yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, caminin Kanuni Sultan Süleyman döneminde Bahriye komutanı olan Parlak Mustafa Paşa tarafından inşa ettirildiğini ifade etti.

Aydın, "Bu güzel tarihi yapının korunması ve yeniden eski ihtişamına kavuşturulması için harcanan emek ve çaba gerçekten takdire şayan. Kaleiçi Sığacık Camimiz aslına uygun bir şekilde, tüm zarafetiyle yeniden ortaya çıktı. Tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması adına yapılan bu tür çalışmalarla, atalarımızdan aldığımız emaneti geleceğimize daha güzel bir şekilde bırakacağız. Titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmaları tamamlanmış durumda." dedi.

Öte yandan camideki restorasyon çalışmalarını inceleyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da çalışmaları yürüten ekibe teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Kanuni Sultan Süleyman, Seferihisar, AK Parti, İzmir, Son Dakika

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