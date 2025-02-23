İzmir Kültür Sanat Haftası

Kültür Sanat

İzmir'de 24 Şubat-2 Mart'ta tiyatro, konser, sergi ve söyleşilerle dolu günler yaşanacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Konak Sahnesi'nde "İlerleme", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Majestik", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Hayal-i Temsil", Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 27 Şubat'ta Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Sarayı'nda "Hatırlar Müzikali" gösterisiyle sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 28 Şubat'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) periyodik konserlerine devam edecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 25 Şubat'ta Bornova Kültür Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Dansın Ritmi" balesini sahneleyecek. Aynı sahnede 26 Şubat'ta "Schubert Akşamı", 28 Şubat'ta "Vivaldi Mevsimler" konseri gerçekleştirilecek.

Piyanist Rüya Taner, 24 Şubat'ta AASSM'de "Asya'nın Tatlı Suları" konseriyle sanatseverlerle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Orkestrası ise 27 Şubat'ta Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde " Cem Karaca'ya Vefa" konseri verecek.

Sanatseverler için iki yeni sergi de kapılarını açacak. Mira Licen'in "Sadece Sevgi Yaratır" sergisi 24 Şubat'ta AASSM Giriş Kat Doğu ve Batı Galeri'de açılacak. Wabi Sabi Japon Sanat sergisi ise AASSM Üst Kat Batı Galeri'de beğeniye sunulacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda 25 Şubat'ta Prof. Dr. Yusuf Sezgin "Aiolis Arkeolojisi ve Aigai", 26 Şubat'ta Dr. Zahide Çiğdem Alas "Bizans Dönemi Opus Sectile Yer Döşemeleri" ve 28 Şubat'ta Fırat Sarsar "Kitlesel Yığınlar, Olağanüstü Yanılgılar: Paranın Psikolojisi" başlıklı söyleşileriyle sanat ve akademi dünyasını bir araya getirecek.