İzmir Kültür Yolu Festivali 24 Ekim'de başlayacak, Gündoğdu'da konserler düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 24'üncü durağı İzmir olacak.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında 24 Ekim-1 Kasım'da konserlerden sergilere, tiyatro ve operadan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine kadar çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen festival, kentteki çeşitli mekanlarda sanatseverlerle buluşacak.

Konserler

Festival kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda Demet Akalın 24 Ekim'de, Derya Uluğ 25 Ekim'de, Sefo 26 Ekim'de, Özcan Deniz 27 Ekim'de, Hakan Altun 28 Ekim'de, Ceza 29 Ekim'de, Murat Boz 30 Ekim'de, Serkan Kaya 31 Ekim'de ve Simge 1 Kasım'da konser verecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetimindeki "Türk Dünyasından Ezgiler" konserini 24 Ekim saat 19.00'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi'nde gerçekleştirecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın "Sonbahar Esintileri" konseri, 25 Ekim saat 20.00'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde düzenlenecek. Orkestra, "Romantik Aryalar" konserini 27 Ekim'de, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konserini 29 Ekim'de, "Mozart Akşamı" konserini de 30 Ekim'de verecek.

Candan Timur ve Ahmet Nuri Çağdaş'ın "Zeki Müren Şarkıları" konseri, 26 Ekim'de Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu da aynı salonda 26 Ekim'de konser verecek.

Sergiler

Festival kapsamında 24 Ekim'de kentin çeşitli noktalarında sergiler açılacak.

"Osmanlının Mukaddes Emanetleri" ve "Yaşayan Miras: İzmir" sergileri, İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Küratörlüğünü Emre Sefer'in üstlendiği sanatçı Raşit Altun'un "Sır" adlı kişisel sergisi, İKSF Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda, küratörlüğünü Funda Paçacıoğlu'nun yaptığı ressam Pınar Karaman'ın "Arayış" sergisi de Tarihi Alsancak Garı'nda sanatseverlerle buluşacak.

"ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisi, İKSF bahçesinde gezilebilecek.

Sultan Nagihan, Okumuş Öyekçin ve Nedim Sönmez'in "İzmir'in Suya Düşen Renkleri" sergisi İKSF Alsancak Halk Kütüphanesi'nde, "Gelgitler Arasındaki Kadınlar: Hollanda-Türkiye Kadın Sanat Kardeşliği" İKSF Zehra Çiçek Sanat Atölyesi'nde, İzmir Baskı-Resim Grubu sergisi İKSF Sevinç Bayraktar Sanat Atölyesi'nde açılacak.

Zeynep Funda Yeğen'in "Işığın ve Suyun İzi" sergisi İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi'nde, "Pazırık'tan Yağcıbedir'e El Dokuma Halı ve Kilim" sergisi de Swissotel Büyük Efes'te ziyaret edilebilecek.

Sergiler, 1 Kasım'a kadar açık kalacak.

Atölye ve söyleşiler

Festival programında çini, seramik, ahşap yakma, resim ve kolaj gibi çeşitli sanat dallarına yönelik atölyeler de yer alacak.

Çini sanatçısı Almula İdil Kılıç'ın "Çinili Düşler Çini Seçkisi", sanatçı Nehir Karaböcek ve Sevinç Bayraktar'ın "Açık Atölye Günleri", sanatçı Özgül Duran'ın "Sgraffito Seramik Tabak Yapımı" atölyeleri düzenlenecek.

Suzan Çöpür'ün "İzmir'in Ahşaba Düşen İzleri: Ahşap Yakma", Gupse Özlen Dinçerler'in "Yetişkinlere Masallar Anahit", Rosey Birgül Sisley'in "Ege Yemekleri: İngilizce Konuşma ve Çay Saati", "İzmir'de Suyun Hafızası", Marjon Hoogheid'in "Alışılmamış Resim", Digna Fişekçi'nin "Hikayelerle Linol Baskı" ve Hayriye Dilan Kocaoğlu'nun "İçinden İzmir Geçen Kolajlar" başlıklı etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Programda "Bibliyoterapi Hatalar" atölyesi de bulunuyor.

FotoMaraton İzmir ve Karaoke Karavan'ın yanı sıra "Dünya Müzelerinde Çinilerimiz", Nezih Başgelen'in "Atatürk Döneminde Arkeoloji, Müzecilik ve İzmir", Marjon Hoogheid'in "Çağdaş Sanat ve Kadının Yeri", yazar Nurdan Karacabey'in "İzmirli Yazarların Hayat Hikayeleri" ve "Efsaneleriyle Smyrna" başlıklı söyleşileri de festival kapsamında yapılacak.

Programda ayrıca 4. Mitoloji Film Haftası gösterimleri, "Cumhuriyet'in Zarif Adımları" bale ve dans gösterisi ile "Kafkas Rüzgarı" dans gösterisi de yer alacak.

Neşet Ertaş'ın türkülerinin perküsyon orkestrasıyla seslendirileceği "Bir Neşet Bin Ritim" etkinliği, 30 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde düzenlenecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenecek "IV. Murat" ve "Troya" operaları da festival programında yer alacak.

Çocuklara özel etkinlikler

Festival boyunca çocuklar için de farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler düzenlenecek.

Gündoğdu Meydanı'ndaki Çocuk Köyü etkinlikleri, festival süresinde her gün 15.00-20.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Programda ASELSAN??????? Çocuk Şenliği, Etnospor, FotoMaraton Çocuk, Kültür Koruyucuları, Suki'nin Kimonosu, "Kitap Önerici" robotik kodlama, Elsa Çocuk Müzikali, Arı Maya, Bremen Mızıkacıları ve Panda Pufi etkinlikleri bulunuyor.

Festival kapsamında Çeşme Müzesi'nde dans gösterilerinden söyleşilere, sergilerden sunumlara, atölyelerden çocuk etkinliklerine çeşitli programlar gerçekleştirilecek.