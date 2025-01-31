İzmit'te 200 Yıllık Geleneği Yaşatan Kaz Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

İzmit'te 200 Yıllık Geleneği Yaşatan Kaz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geçmişi 200 yıla dayanan Kaz Bayramı etkinliği, köylülerin imece usulü yaptığı yufka ekmeklerle servis edilen kaz etleriyle coşkuyla kutlandı. Festivalde vatandaşlar yöresel lezzetlerin tadını çıkardı.

31.01.2025 19:36  Güncelleme: 19:48
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Bu gelenek 200 yıldır sürüyor

İzmit'te "Kaz Bayramı"nda köylülerin imece usulü yaptığı yufka ekmeklerle birlikte kaz eti servis edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde geçmişi 200 yıl öncesine dayanan ve savaş yıllarında dahi yaşatılmaya devam eden "Kaz Bayramı" coşkuyla kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte kazlar, köylülerin imece usulü yaptığı yufka ekmeklerle birlikte servis edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kaz Bayramı, Eseler köyünde gerçekleştirildi. Festivalde vatandaşlar kurulan stantlarda yöresel ürünleri keşfederken, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirdi. Şehrin farklı noktalarından kaldırılan özel araçlarla etkinliğe ulaşım sağlandı. Kaz Bayramı'nda aylar öncesinden hazırlanan kazlar kesilip, köylülerin imece usulüyle yaptığı yufka ekmeklerle servis edildi.

Etkinliklerde yöresel kıyafetiyle dikkat çeken Aslı Yağız, " Kandıra'nın köyünden geldim. Burada şenlik havası var. İnsanlar çok sıcakkanlı. Bu yıl ilk kez katıldım festivale. Bir sürü yöresel lezzet var, hepsi çok güzel" dedi.

"Her yıl kalabalık daha da artıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kültürlerin korunması gerektiğini belirterek, "Festivalde Kent Konseyimizin payı büyük. Onların çalışmaları neticesinde ortaya çıktı bunlar. Bölge halkı yıllardır kışa hazırlık amacıyla kaz ve ürünleriyle ilgili organizasyon yaparmış. Biz de bu kültürü yaşatma anlamında, zenginliklerimizi unutmama adına bu işi gerçekleştirdik. 4 yıldır bu etkinliği yapıyoruz. Her yıl kalabalık daha da artıyor. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

"Asıl amacımız kaynaşmak ve birlikte olmak"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise, "Anadolu kadınının istediğinde neleri yapabileceğini bu tür organizasyonlarda görüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirmek adına bugün birlikteyiz. Asıl amacımız kaynaşmak ve birlikte olmak. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kent Konseyine ve hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Her şey çok yağız olmuş, ellerinize sağlık" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin de katıldı.

Savaş yıllarında dahi sürdürüldü

Her yıl ocak ayında kutlanan Kaz Bayramı'ndan 2 gün önce toplu halde kesilen kazların tüyleri ve içi temizleniyor. Bir gece dinlenmeye bırakılan etlerin donan yağı alınıyor. Bir gün süreyle suya yatırılan etler, bayram sabahı sudan çıkarılarak kızılcık ağaçlarından hazırlanan şişlere diziliyor, tavaların içerisine bir miktar su konularak fırına sürülüyor. Savaş yıllarında dahi geleneği yaşatmaya özen gösteren vatandaşlar sayesinde 200 yıl boyunca bu geleneğin günümüze ulaşması sağlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat İzmit'te 200 Yıllık Geleneği Yaşatan Kaz Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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