İzzet Keribar'ın Retrospektif Sergisi

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın "Analogdan Dijitale" başlıklı retrospektif sergisi 29 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak.

Artgalerim'den yapılan açıklamaya göre, sergide Keribar'ın 1952'den bugüne çektiği İstanbul fotoğraflarından hazırlanan bir seçki yer alacak.

İstanbul'un farklı yüzlerini yansıtan, kentin görsel olarak keskin değişimini gün yüzüne çıkaran fotoğrafların yer alacağı sergi, analog ve dijital makinelerle çekilen fotoğraflarla ziyaretçilere, teknolojik değişimin fotoğraf sanatındaki etkilerini görme fırsatı da sunacak.

Küratörlüğünü Ercüment Çilingiroğlu'nun üstlendiği, sanatçının sınırlı sayıda diasec baskılı kolaj fotoğraflarının yer alacağı sergi, 29 Ağustos'a kadar 42 Maslak'ta yer alan Artgalerim'de görülebilecek.