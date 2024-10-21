Jandarma'dan Sonbahar Güzellikleri

Kültür Sanat

Jandarmanın Ardahan'da sonbahar manzaralarını yansıtan dron çekimleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Posof ilçesinin Gümüşkavak ve İncedere köyleri arasında yer alan 8 dönüm alanı kaplayan Kanlı Göl ve çevresi sonbahar renklerine büründü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de farklı renk tonlarına bürünen bölgede dronla çekim yaptı.

Asayişin yanı sıra doğa koruma faaliyetleri de yürüten jandarmanın yörenin tanıtımı amacıyla yaptığı sonbahar çekimleri, "Cennet Vatanın eşsiz bir köşesinden, jandarma görev başında" notuyla kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.