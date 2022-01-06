"Kaçkarlı Viking" sert koşullara rağmen doğadaki yaşantısını bırakmıyor - Son Dakika

Rize'nin Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Kaçkar Dağları'ndaki Çat Vadisi'nde yaşayan ve "Kaçkarlı Viking" lakabı ile tanınan Muço Türkyılmaz, sert yaşam koşullarına rağmen doğadan vazgeçmiyor.

Uzun yıllardır Çat Vadisi'nde yaşayan 49 yaşındaki Türkyılmaz, küçük yaşlarda çobanlık yaptığı bölgede turizmin gelişmesinin ardından eğitim alarak tur rehberliği yapmaya başladı.

Yılın 12 ayını Kaçkar Dağları Mili Parkı içerisinde geçiren Türkyılmaz, son yıllarda ailesinin kurduğu tesiste çocuk kampları organize ediyor.

Zorlu kış şartlarında da ailesine ait tesiste kalan Türkyılmaz, burada çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Çektiği videolar ile beğeni toplamaya başlayan Türkyılmaz, soğuğa ve kara aldırış etmeden buz tutmuş göle giriyor. Buzları balta ile kıran Türkyılmaz, giydiği Viking kıyafetleri ve baltası ile dikkat çekiyor.

Muço Türkyılmaz, AA muhabirine, Kaçkarlarda yaşayan Hemşinli bir ailenin çocuğu olduğunu anlattı.

Kış aylarında en az dört kez suya girdiğini, yaz aylarında çok fazla hastalanmamasını buna bağladığını ifade eden Türkyılmaz, "İnsanlar suya girdiğimde üşüdüğümü zannediyor. Suya girsinler. Kesinlikle su insanı üşütmez ama suyun kalbine dokunmasını bileceksin. Suyun kalbine dokunursan üşümezsin. Doğayı koruyalım. Doğayı evcilleştiremeyiz, doğaya uyum sağlamalıyız." dedi.

Suya genellikle ördekler için girdiğini aktaran Türkyılmaz, "Gölün üzeri kalın buz tuttuğu zaman bazen kurtlar geliyor. Geçen akşam ördeğin bir tanesini aldılar. Bu havuzu sürekli açıyorum, ördekler suda kalsın diye. Kurtlar suya giremiyor. Buzun üzerinde ise gezip kapabilir. Bazen ördekler için bazen de kendim için en az dört kez giriyorum." ifadelerini kullandı.

Suyun sıcaklığının eksi 8 seviyelerinde olduğunu kaydeden Türkyılmaz, "Benim hoşuma gidiyor. Ayaklarım buzun içinde üşümüyorum." diye konuştu.

Gezgin-Yazar Mutlu Tonbekici'nin kendisine "Kaçkarlı Viking" adını taktığını kaydeden Türkyılmaz, "Doğada yaptığım işlere bakarak 'Kaçkarlı Viking gibi yaşıyorsun.' dedi. Balta, suya girme, buzları kırma, doğada kalarak kamp yapma... Aslında bu bölgede olduğum için hepsi yaptığım işler ama onun sayesinde Kaçkarlı Viking olarak kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluktan bu yana yaşamında olan şeyleri devam ettirdiğine vurgu yapan Türkyılmaz, "Değişen hiçbir şey yok benim hayatımda. Çocukluğumda, keçiler suya düştüğü zaman kurtarmak için suya iniyordum. Çocukluktan bu yana suya giriyorum. Üşümüyorum. Bence suyun kalbine dokunacaksın. Suyun kalbine dokunursan su seni korur." şeklinde konuştu.

Tepkilerin kendisini mutlu ettiğini belirten Türkyılmaz, "Çevremden hep olumlu tepkiler aldım. Aslında kimseyi de ilgilendirmiyorum. Ben kendimi ilgilendiriyorum. Benim yaşama biçimim bu. Hemşinlilerde balta simgedir. Hayvanlar da bizim için önemli. Çok iyi bakmaya gayret ederiz. Kazları burada bakıp koruyorum. Onları korumam gerekiyor ve arada suya girerek buzları kırıyorum." ifadelerini kullandı.