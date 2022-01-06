Üye Girişi
"Kaçkarlı Viking" sert koşullara rağmen doğadaki yaşantısını bırakmıyor - Son Dakika

"Kaçkarlı Viking" sert koşullara rağmen doğadaki yaşantısını bırakmıyor

06.01.2022 12:03

Rize'nin Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Kaçkar Dağları'ndaki Çat Vadisi'nde yaşayan ve "Kaçkarlı Viking" lakabı ile tanınan Muço Türkyılmaz, sert yaşam koşullarına rağmen doğadan vazgeçmiyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Kaçkar Dağları'ndaki Çat Vadisi'nde yaşayan ve "Kaçkarlı Viking" lakabı ile tanınan Muço Türkyılmaz, sert yaşam koşullarına rağmen doğadan vazgeçmiyor.

Uzun yıllardır Çat Vadisi'nde yaşayan 49 yaşındaki Türkyılmaz, küçük yaşlarda çobanlık yaptığı bölgede turizmin gelişmesinin ardından eğitim alarak tur rehberliği yapmaya başladı.

Yılın 12 ayını Kaçkar Dağları Mili Parkı içerisinde geçiren Türkyılmaz, son yıllarda ailesinin kurduğu tesiste çocuk kampları organize ediyor.

Zorlu kış şartlarında da ailesine ait tesiste kalan Türkyılmaz, burada çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Çektiği videolar ile beğeni toplamaya başlayan Türkyılmaz, soğuğa ve kara aldırış etmeden buz tutmuş göle giriyor. Buzları balta ile kıran Türkyılmaz, giydiği Viking kıyafetleri ve baltası ile dikkat çekiyor.

Muço Türkyılmaz, AA muhabirine, Kaçkarlarda yaşayan Hemşinli bir ailenin çocuğu olduğunu anlattı.

Kış aylarında en az dört kez suya girdiğini, yaz aylarında çok fazla hastalanmamasını buna bağladığını ifade eden Türkyılmaz, "İnsanlar suya girdiğimde üşüdüğümü zannediyor. Suya girsinler. Kesinlikle su insanı üşütmez ama suyun kalbine dokunmasını bileceksin. Suyun kalbine dokunursan üşümezsin. Doğayı koruyalım. Doğayı evcilleştiremeyiz, doğaya uyum sağlamalıyız." dedi.

Suya genellikle ördekler için girdiğini aktaran Türkyılmaz, "Gölün üzeri kalın buz tuttuğu zaman bazen kurtlar geliyor. Geçen akşam ördeğin bir tanesini aldılar. Bu havuzu sürekli açıyorum, ördekler suda kalsın diye. Kurtlar suya giremiyor. Buzun üzerinde ise gezip kapabilir. Bazen ördekler için bazen de kendim için en az dört kez giriyorum." ifadelerini kullandı.

Suyun sıcaklığının eksi 8 seviyelerinde olduğunu kaydeden Türkyılmaz, "Benim hoşuma gidiyor. Ayaklarım buzun içinde üşümüyorum." diye konuştu.

Gezgin-Yazar Mutlu Tonbekici'nin kendisine "Kaçkarlı Viking" adını taktığını kaydeden Türkyılmaz, "Doğada yaptığım işlere bakarak 'Kaçkarlı Viking gibi yaşıyorsun.' dedi. Balta, suya girme, buzları kırma, doğada kalarak kamp yapma... Aslında bu bölgede olduğum için hepsi yaptığım işler ama onun sayesinde Kaçkarlı Viking olarak kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluktan bu yana yaşamında olan şeyleri devam ettirdiğine vurgu yapan Türkyılmaz, "Değişen hiçbir şey yok benim hayatımda. Çocukluğumda, keçiler suya düştüğü zaman kurtarmak için suya iniyordum. Çocukluktan bu yana suya giriyorum. Üşümüyorum. Bence suyun kalbine dokunacaksın. Suyun kalbine dokunursan su seni korur." şeklinde konuştu.

Tepkilerin kendisini mutlu ettiğini belirten Türkyılmaz, "Çevremden hep olumlu tepkiler aldım. Aslında kimseyi de ilgilendirmiyorum. Ben kendimi ilgilendiriyorum. Benim yaşama biçimim bu. Hemşinlilerde balta simgedir. Hayvanlar da bizim için önemli. Çok iyi bakmaya gayret ederiz. Kazları burada bakıp koruyorum. Onları korumam gerekiyor ve arada suya girerek buzları kırıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaçkarlı Viking sert koşullara rağmen doğadaki yaşantısını bırakmıyor
Kaçkarlı Viking sert koşullara rağmen doğadaki yaşantısını bırakmıyor
Kaçkarlı Viking sert koşullara rağmen doğadaki yaşantısını bırakmıyor

YORUMLAR
500

Çamlıhemşin, Medya, Çocuk, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kaçkarlı Viking' sert koşullara rağmen doğadaki yaşantısını bırakmıyor - Son Dakika


Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı! Elektriğe yapılan zamlar yargıya taşındı! CHP, Danıştay'a başvuru yaptı!         
12:56
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor         
12:46
TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak TMO'dan ekmek zammına karşı hamle: 1 milyon 220 bin ton hububatı 2021 fiyatıyla satacak         
12:04
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim Survivor All Star kadrosundaki Atakan Arslan: Finale Nagehan'la oturmak isterim         
10:55
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
12:50 Ekrem İmamoğlu: Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp vaktimizi boşa harcamayız
12:45 Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi'den korkutan açıklama: İzmir beşinci pikini yaşıyor
12:35 Son Dakika! Motorine bir zam daha geliyor! Pompaya yarın gece yansıyacak
12:27 Soğuğuyla meşhur ilimizde hayrete düşüren görüntü!
12:25 THY Başkanı İlker Aycı ve eşi Kazakistan'da mahsur kaldı iddiası!
12:17 Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
12:05 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi
12:04 Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 13:01:23. #1.12#
SON DAKİKA: "Kaçkarlı Viking" sert koşullara rağmen doğadaki yaşantısını bırakmıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement