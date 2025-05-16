Kadın Kahramanlar Defilesi

Tarihe ışık tutan defile: 23 kadın kahramanın kıyafetleri defilede sergilendi

Milli Mücadele kadın kahramanlarının kıyafetleri defilede hayat buldu

SAMSUN - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan defilede, Milli Mücadele döneminde yer alan 23 kadın kahramanın kıyafetleri aslına uygun şekilde yeniden tasarlanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nde görevli usta öğreticiler tarafından dönemin dokusuna uygun kumaşlarla hazırlanan kıyafetler, el emeğiyle dikildi. Aralarında Fatma Çavuş, Halide Edip gibi önemli isimlerin de bulunduğu kadın kahramanların temsili kıyafetleri, enstitüde düzenlenen defilede sergilendi. Duygusal anlara sahne olan etkinlik, katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "23 kıyafetten oluşan milli mücadele kadın kahramanları koleksiyonu hazırladık. Öncesinde çok güçlü bir şekilde saha, alan ve literatür çalışması yaptık. Kıyafetleri en ince detaylarına varıncaya kadar özenle çalıştık. Canıyla mücadele eden kadınlarımızın kıyafetlerini çalışmak bizim için onur vericidir" dedi.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik, "Biz bu sergide hem kültürümüzü hem de değerlerimizi yenilemiş olduk. Bu vatanın kolay kazanılmadığını öğrenmiş olduk. Eğitim camiası olarak gelecek kuşaklara bu vatanın sahipsiz olmadığını gerekirse seve seve can verileceğini anlatmak zorundayız" diye konuştu.