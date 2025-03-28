Kahramanmaraş’ta Geleneksel Kıvrım Tatlısı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kahramanmaraş’ta Geleneksel Kıvrım Tatlısı Hazırlıkları Başladı

Ramazan Bayramı için Kahramanmaraş'ta ev hanımları geleneksel Kıvrım tatlısı yapmaya başladı.

28.03.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın bayram tatlısı 'Kıvrım'

Kentte Ramazan Bayramı nedeniyle ev hanımları geleneksel Maraş Kıvrım tatlısı yapmaya başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı nedeniyle ev hanımları geleneksel Maraş Kıvrım tatlı telaşına başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da Ramazan Bayramı öncesinde tatlı telaş başladı. Yöre halkı, bayram sofralarını süsleyecek geleneksel lezzetleri hazırlamak için mutfaklara girdi. Kadınlar, özellikle bayramlarda misafirlere ikram edilen "Kıvrım" ya da diğer adıyla "Büzme' olarak bilinen tatlı yaparak geleneklerini sürdürmeye çalışıyor. Şehrin köklü mutfak kültürünü unutturmayan yöre halkı bayrama tatlı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Kıvrım tatlısının Maraş mutfağındaki önemine değinen ev hanımı Aliye Karageçen, "Annelerimiz çok yapardı, ailece toplanır, birlikte açarlardı. Biz de onlardan öğrendik, şimdi biz yapıyoruz" dedi.

Tatlı yapımının detaylarını anlatan Karageçen, "Hamuruna yumurta, süt, sıvı yağ ve tereyağı ekleyerek yoğuruyoruz. Dinlendirdikten sonra küçük bezelere ayırıp incecik açıyoruz. Ardından oklavaya sarıp kıvırarak şekil veriyoruz. İçine ceviz koyup üzerine de tereyağı ya da zeytinyağı gezdiriyoruz. Piştikten sonra şerbetini döküp fıstık tozuyla süslüyoruz. Her bayram yapıyoruz. Misafirlerimize, çocuklarımıza ikram ediyoruz. Allah sağlıkla yemeyi nasip etsin"diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş’ta Geleneksel Kıvrım Tatlısı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
17:34 Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
17:26 Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
17:16 Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
17:16 Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
17:15 12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
17:11 RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:01:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta Geleneksel Kıvrım Tatlısı Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement