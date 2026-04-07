Kahta Belediyesi'nden öğrencilere gezi programı
07.04.2026 11:20  Güncelleme: 11:21
Adıyaman Kahta Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen "Kuruluştan Kurtuluşa" projesi kapsamında Kahta Anadolu Lisesi öğrencileri Bursa, Söğüt ve çevresini ziyaret ederek tarihin köklerine yolculuk yaptı.

Programın devamında İstanbul'da Ayasofya, Topkapı Sarayı ve çeşitli müzeleri gezen öğrenciler, ecdadın mirasını yerinde görme ve yakından tanıma imkanı buldu. Anlam ve duygu yüklü gezi programı, Çanakkale Şehitliği ziyaretiyle taçlandı. Öğrenciler, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri dualarla anarak tarih bilincini derinlemesine yaşadı. Kahta Belediyesi tarafından desteklenen program, gençlerin milli ve manevi değerleri yerinde öğrenmelerine, geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir bağ kurmalarına önemli katkı sağladı.

Gezi programının ardından Kahta Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Elveren ve beraberindeki idareci ile öğretmenler, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı makamında ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, eğitime ve gençlerin gelişimine katkı sunan projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek nazik ziyaretlerinden dolayı okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

