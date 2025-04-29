Kakava-Hıdırellez Şenliklerine Davet - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kakava-Hıdırellez Şenliklerine Davet

Geniş Video İzle

Edirne'deki Romanlar, 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez şenliklerine davet etti.

29.04.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kakava- Hıdırellez şenliğine 9/8'lik ritimlerle davet

EDİRNE - Edirne'de Romanlar, müzik ve dans eşliğinde vatandaşları 5-6 Mayıs'ta düzenlenecek Kakava ve Hıdırellez Şenliklerine davet ediyor.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve binlerce turist ağırlayan Kakava ve Hıdırellez şenliklerine kısa bir süre kala yöresel kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, 9/8'lik müzik eşliğinde dans ederek hem Edirnelileri hem de turistleri Kakava ve Hıdırellez şenliklerine davet etti.

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve baharın habercisi olan Kakava ve Hıdırellez şenlikleri için geri sayım başladı. Kakava ve Hıdırellez şenliklerinin ilk gününde bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması için dev ateş yakılıyor ve pilav ikramı yapılıyor. Şenliğin en önemli geleneklerinden olan 'bahara giriş ritüeli' 6 Mayıs sabahı 06.00'da Tunca Nehri kıyısında gerçekleşiyor.

Edirne Sarayiçi'nde düzenlenecek şenliğine Edirnelileri davet eden Roman vatandaşlar 9/8'lik müzik eşliğinde Selimiye Meydanı'nda dans etti. Davul zurna eşliğinde vatandaşları şenliğe davet eden Romanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'den ve yurt dışından birçok turistin ilgi gösterdiği şenliği bu yılda katılımın yüksek olması bekleniyor. Kakava şenlikleri geldiği zaman ilk önce evlerini boyadıklarını ve sonra kendileri süslendiklerini söyleyen İpek Merdin, "Vatandaşları davet etmek için çıktık, 5-6 Mayıs'ta bu sene bekliyoruz. Bizim adetlerimiz böyle. Vatandaşlarımız da oynayıp bize eşlik ediyor" dedi.

Her yıl Kakava şenlikleri için geleneksel kıyafetlerini giyip oynamaya ve davete çıktıklarını söyleyen İpek Merdin, "Burada müzikler eşliğinde oynayarak misafirleri çağırıyoruz. 6 Mayıs'ta Kakava şenliklerimize herkesi davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hıdırellez, Etkinlik, Edirne, Kültür, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kakava-Hıdırellez Şenliklerine Davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:21:26. #7.13#
SON DAKİKA: Kakava-Hıdırellez Şenliklerine Davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.