Kakava-Hıdrellez şenliğine 9/8'lik ritimlerle davet - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kakava-Hıdrellez şenliğine 9/8'lik ritimlerle davet

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava ve Hıdırellez şenliklerine kısa bir süre kala Roman vatandaşlar, yöresel kıyafetlerini giyerek 9/8'lik müzik eşliğinde dans ederek Edirnelileri ve turistleri şenliğe davet etti. Şenliğin ilk gününde ateş yakılıp pilav ikramı yapılırken, 6 Mayıs sabahı 'bahara giriş ritüeli' Tunca Nehri kıyısında gerçekleşecek.

22.04.2024 20:06  Güncelleme: 20:10
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Kakava- Hıdrellez şenliğine 9/8'lik ritimlerle davet

EDİRNE - Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve binlerce turist ağırlayan Kakava ve Hıdırellez şenliklerine kısa bir süre kala yöresel kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, 9/8'lik müzik eşliğinde dans ederek hem Edirnelileri hem de turistleri Kakava ve Hıdırellez şenliklerine davet etti.

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve baharın habercisi olan Kakava ve Hıdırellez şenlikleri için geri sayım başladı. Türkiye'den ve yurt dışından birçok turistin ilgi gösterdiği şenliği bu yılda katılımın yüksek olması bekleniyor.

Kakava ve Hıdırellez şenliklerinin ilk gününde bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması için dev ateş yakılıyor ve pilav ikramı yapılıyor. Şenliğin en önemli geleneklerinden olan 'bahara giriş ritüeli' 6 Mayıs sabahı 06.00'da Tunca Nehri kıyısında gerçekleşiyor.

Edirne Sarayiçi'nde düzenlenecek şenliğine Edirnelileri davet eden Roman vatandaşlar 9/8'lik müzik eşliğinde Selimiye Meydanı'nda dans etti. Davul zurna eşliğinde vatandaşları şenliğe davet eden Romanlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kakava şenlikleri geldiği zaman ilk önce evlerini boyadıklarını ve sonra kendileri süslendiklerini söyleyen İpek Merdin, "Suya dileklerimizi atarız. oynayıp para toplamaya çıktık. Geçen yıl çok kalabalık vardı, bu sene de yoğunluk bekliyoruz. Bizim adetlerimiz böyle. Vatandaşlarımız da oynayıp bize eşlik ediyor" dedi.

Her yıl Kakava şenlikleri için geleneksel kıyafetlerini giyip oynamaya ve davete çıktıklarını söyleyen Sudenaz Çekiççi, "Burada müzikler eşliğinde oynayarak misafirleri çağırıyoruz. 6 Mayıs'ta Kakava şenliklerimize herkesi davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kakava-Hıdrellez şenliğine 9/8'lik ritimlerle davet - Son Dakika

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