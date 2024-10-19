Kaleiçi Old Town Festivali'nde Renkli Kortej Geçişi

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'Kaleiçi Old Town Festivali' geleneksel korteji Antalya sokaklarını renklendirdi

ANTALYA - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin 9. kez düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali'nin geleneksel korteji, yaşayan antik kentin sokaklarında rengarenk görüntülere sahne oldu. Festival bandosunun hareketli şarkılarına Kaleiçi, tüm misafirleriyle eşlik ederken, tahtabacaklar ve ateş sihirbazları yoğun ilgi gördü.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 18 ülkeden 23 şehrin katılımıyla gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali'nin kortej geçişi yapıldı. Kortej, Kaleiçi surlarının üzerinden 14 metre yüksekliğiyle 2. yüzyıldan bugüne ayakta kalan Hıdırlık Kulesi'nin de bulunduğu miradorda toplandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da bulunduğu kortej, Hesapçı Sokak'tan Antalya'nın yaşayan antik kentine giriş yaptı.

Festival bandosunun hareketli şarkılarına Kaleiçi, tüm misafirleriyle eşlik ederken, tahtabacaklar, ateş sihirbazları ve büyük kafalarıyla festival maskotları Kaleiçi'nin tarihi sokaklarından geçiş yaptı. Kortej, Kaleiçi'nin en görkemli yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'ndan Atatürk Caddesi'ne ulaştı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

"Bu coğrafya bir kardeşlik coğrafyası"

Festival coşkusu, Kaleiçi'nin sokaklarından Cumhuriyet Meydanı'na, Madrigal ve Feridun Düzağaç konserleriyle taşınırken, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal burada yaptığı konuşmada, "Bu coğrafya bir barış coğrafyası. Bu coğrafya bir kardeşlik coğrafyası. Bu coğrafya bir dayanışma coğrafyası" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin de barış, kardeşlik ve dayanışma coğrafyası olduğunu belirten Başkan Uysal, şöyle devam etti: "Biz Türkiye'mizi çok seviyoruz. Doğru mu? Antalya'mızı çok seviyoruz. Doğru mu? Özgürce yaşamayı çok seviyoruz. Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Adalete yeniden güvenmek istiyoruz. Organize olmuş, kalkınan bir Türkiye istiyoruz. Bütün dünya halklarıyla, dünya milletleriyle kaynaşmış, 'kazan kazan' ilkesine göre dostluğu, kardeşliği, barışı doyasıya yaşayan bir ülke olmak istiyoruz. Evet, genç kardeşlerim, geleceğimize kendimiz sahip çıkacağız."

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından, festivale katılan şehirler, ülke ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalıları selamladı.