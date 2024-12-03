KANAL D\'nin \'Annem Ankara\' Dizisinde Yeni Karakter: Suphi

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KANAL D'nin yaşanmış bir hayat hikayesini ekrana getiren 'Annem Ankara', heyecan dolu üçüncü bölümüyle ekrana gelecek. Konusu, dönemi ve oyunculuk performansları ile beğeni toplayan dizinin yeni bölümünde başarılı oyuncu Özgürcan Çevik de hikayeye dahil olacak.

SÖZÜNÜ ESİRGEMİYOR

Bu hafta itibariyle izleyici karşısında olacak Çevik, dizide Zuhal'in (Bergüzar Korel) kuzeni Suphi'ye hayat verecek. Çocukların gözü kara dayısı olan Suphi, ihtiyacı olan herkese yardım etmekten çekinmeyen, sözünü kimseden esirgemeyen bir karakteri canlandıracak.

GÜÇLÜ KADRO

BKM imzalı, senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı 'Annem Ankara'nın güçlü oyuncu kadrosunda Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'le birlikte Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın ,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.

'Annem Ankara' yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de.