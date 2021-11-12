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Kanser hastası küçük Ebrar'ın iyileşmesi için ailesi tüm imkanlarını seferber etti - Son Dakika

Kanser hastası küçük Ebrar'ın iyileşmesi için ailesi tüm imkanlarını seferber etti

12.11.2021 10:59

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yaşayan İrfan ile Tülay Akın çifti, sinir sistemi kanseriyle (nöroblastom) mücadele eden 4 yaşındaki kızları Ebrar'ı iyileştirmek ve hayatta tutmak için tüm imkanlarını seferber etti.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yaşayan İrfan ile Tülay Akın çifti, sinir sistemi kanseriyle (nöroblastom) mücadele eden 4 yaşındaki kızları Ebrar'ı iyileştirmek ve hayatta tutmak için tüm imkanlarını seferber etti.

İğdir köyünde yaşayan Ebrar Akın'ın rahatsızlığı henüz bir yaşındayken rutin doktor kontrolüne götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesinde fark edildi.

Tedavisi, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesinde süren Ebrar'a 4. evre yüksek risk sinir sistemi kanseri teşhisi konuldu.

Karnındaki tümör teşhisten 6 ay sonra ameliyatla alınan Ebrar'ın tedavisine doktorların tavsiyesi üzerine yurt dışından getirilen bir ilaçla devam edildi.

Tedavinin birinci yılındayken Ebrar'ın beyninin her iki yanında birer tümör daha oluştu. Tümörlerin baskısıyla beyin kanaması geçiren çocuğun acil ameliyatla beyninin sağ tarafındaki kitlenin dörtte üçü alındı. Tedavisi süren Ebrar'ın beyninin sol kısmındaki tümör duruyor.

Akın çifti ise çocuklarını yaşatmak için ellerinden geleni yapıyor.

Gece gündüz kızlarının başından hiç ayrılmayan çift, Ebrar'ın da yaşıtları gibi koşup oynayacağı günün hayalini kuruyor.

"Çocuğumuz iyi olsun da ne olursa olsun"

Baba İrfan Akın, AA muhabirine, kızlarının rahatsızlığı sonrası maddi ve manevi anlamda yıkıldıklarını söyledi.

Hastalıktan kurtulmak için önce Allah'a sonra doktorlara güvendiklerini aktaran Akın, Ebrar'ı yaşatmak için büyük çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Akın, kızının hastanede gördüğü kemoterapinin ücretsiz olduğunu ancak tedavide kullanılan bazı malzemeleri kendilerinin aldığını belirterek şöyle konuştu:

" Denizli'de inşaat sektöründe çalışıyordum. Sürekli hastaneye gittiğimizden işimi kaybettim. Evimizi sattık. Çok yıprandık. Yaşayan bilir. Çocuğun başından hiç ayrılamıyoruz. Çaresiz durumdayız. Kalacak evimiz olmadığı için baba ocağına sığındık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gece gündüz borçları nasıl ödeyeceğiz, kızımı nasıl iyileştireceğiz bunu düşünüyoruz. Çocuğumuz iyi olsun da ne olursa olsun. Devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz."

"Ebrar'ım yaşasın istiyorum"

Ev hanımı anne Tülay Akın da zorlu süreç nedeniyle psikolojik olarak da çok yıprandıklarını aktardı.

Kemoterapi nedeniyle kızının saçlarının dökülmesine çok üzüldüğünü anlatan Akın, Ebrar'ın saçlarını taramayı çok istediğini dile getirdi.

Sadece Ebrar'ın iyileşmesini, diğer çocuklar gibi koşup oynamasını istediğini vurgulayan Akın, "Yardımseverler, halkımız elimizden tutsun. Çocuğum iyileşsin, saçları uzasın istiyorum. Ebrar'ım yaşasın istiyorum. Bir topluma girdiğimizde kızım şapkasını çıkardığında hep çekiniyoruz. Diğer çocuklar saçları yok diye ona farklı bakıyor." ifadesini kullandı.

Babaanne Fatma Akın da "Ebrar'ı büyümüş, saçları uzamış halde görmek istiyorum. Allah'tan dileğim, çocuğum iyi olsun." dedi.

Kanser hastası küçük Ebrar'ın iyileşmesi için ailesi tüm imkanlarını seferber etti
Kanser hastası küçük Ebrar'ın iyileşmesi için ailesi tüm imkanlarını seferber etti
Kanser hastası küçük Ebrar'ın iyileşmesi için ailesi tüm imkanlarını seferber etti
Kanser hastası küçük Ebrar'ın iyileşmesi için ailesi tüm imkanlarını seferber etti

Yeşilova, Burdur, İzmir, Tümör, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kanser hastası küçük Ebrar'ın iyileşmesi için ailesi tüm imkanlarını seferber etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanser hastası küçük Ebrar'ın iyileşmesi için ailesi tüm imkanlarını seferber etti - Son Dakika
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