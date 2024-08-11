Kapadokya'da Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'da Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi

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Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde yapılan Sıcak Hava Balon Festivali, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Balonları izlemeye gelenler Kapadokya'nın vadilerini doldururken, gökyüzü boş kaldı.

11.08.2024 08:25
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Kapadokya'da görsel şölene rüzgar engeli: Yeryüzü doldu, gökyüzü boş kaldı

Balon festivali rüzgar nedeniyle iptal edildi

NEVŞEHİR - Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde yapılan Sıcak Hava Balon Festivali bugün olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı. Yurt dışından gelen figürlü balon pilotları Kapadokya'ya börnürlerini yakarak veda etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 7.si Nevşehir'de 8-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Sıcak Hava Balon Festivali'nin son gününde rüzgar nedeniyle balon uçuşları gerçekleştirilemedi. Balonları izlemeye gelenler Kapadokya'nın vadilerini doldururken, gökyüzü bugün boş kaldı.

Sabahın erken saatlerinde sıcak hava balonlarının görsel şovunu izlemek isteyen yüzlerce yerli ve yabancı turist Göreme beldesine akın etti. Balon kalkış alanında bulunan vadilerde yerini alan kişiler festivalin iptal haberini alınca üzülerek alandan ayrıldı.

Festivale 18 ülkeden 40 farklı figürlerde sıcak hava balonu katılmıştı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava değerlendirmesi sonrasında, hem ticari hem de festival için havalanmayı bekleyen balonların uçuşları iptal edildi.

Görsel şölen sunmak için 18 ülkeden gelen 40 balon pilotu iptal haberinin ardından balon sepetlerinde bulunan börnürlerini yakarak Kapadokya'ya veda etti.

Sabahın erken saatlerinde balon kalkış alanına gelen vatandaşlardan Adem Yılmaz, "Ben dün gelmiştim. Bugün de yeğenlerim görmek istedi. Onları getirdim. Maalesef uçuşların iptal olduğunu öğrendim. Çok üzüldük" şeklinde konuştu.

Balon festivali için Kayseri'den gelen Şaban Topuz ve Burcu Topuz da sabahın ilk saatlerinde geldiklerini belirterek, balon uçuşlarının iptal olduğunu sonradan öğrendiklerini söyledi.

Adana'dan Balon Festivali için düzenlenen tur ile Kapadokya'ya ve balon festivaline geldiklerini söyleyen Fatih Dinga da, "Adana'dan festival için geldik. Gece saatlerinde yola çıktık. Sabahın ilk saatlerinde buradayız. Balonların uçmayacağını öğrenince biraz üzüldük. İnşallah başka zaman görebiliriz" dedi.

Sıcak Hava Balon Festivali organizasyon yetkilisi Halis Aydoğan da yaptığı açıklamada, "Bugün yerdeki ve havadaki irtifadaki rüzgar sebebiyle uçuşları gerçekleştiremedik. Festivalin 4. ve son gününde bu uçuşları gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Toplam üç gün boyunca Ürgüp ve Göreme'de 40 figürlü balon ve 25 normal balonumuz ile uçuşlarımızı gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün hava şartları nedeniyle hem ticari uçuşlarımız, hem de yurt dışından gelen şekilli balonlarımız uçuşlarını gerçekleştiremedi. Pilotlarımız yerde börnürlerini yakarak veda ediyorlar. Güzel bir festival oldu. Gelecek yıl daha güzel bir festival ile tekrar merhaba demek istiyoruz" dedi.

Figürlü balonu ile İngiltere'den gelen Sıcak Hava Balon Pilotu Julie Gardner da yaptığı acıkmada, "Şu an çok üzgünüz. Rüzgar nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Ama üç gün çok güzel uçuşlar yaptık. Festival çok güzeldi. Kapadokya çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'da Balon Festivali Rüzgar Nedeniyle İptal Edildi - Son Dakika
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