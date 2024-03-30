Kültür Sanat

Kapadokya'da Ramazan eğlenceleri devam ediyor

NEVŞEHİR - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde 7'den 70'e Kapadokya Geleneksel Ramazan Eğlenceleri devam ediyor.

NEVÜ Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM)'ne bağlı Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi'nde "7'den 70'e Kapadokya Geleneksel Ramazan Eğlenceleri" adlı etkinlikte kına gecesi icrası ve bölgenin önemli oyunlarından olan "yıldız oyunu" icra edildi. Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Sorumlusu Araştırma Görevlisi Kamile Serbest'in organizasyonunu sağladığı etkinlikte, Kapadokya bölgesinde geçmişten günümüze aktarılan kına gecesi icra edildi. Avanos halkının ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, geleneksel eğlenceler iki kuşağı bir araya getirdi. Etkinlik ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kapadokya Yaşayan Miras Müzesi Sorumlusu Araştırma Görevlisi Kamile Serbest "Biz 2019 yılından beri müzemizde genelde Kapadokya, özelde ise Avanos bölgesinin Somut Olmayan Kültürel Mirasını hem yaşatmaya hem de gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında da geleneksel Ramazan eğlencelerini bölgenin kültür aktörleri ve Türk Halkbilimi Bölümü öğrencilerini bir araya getirerek yaşatmak ve öğrencilerimize aktarmak istedik. Etkinliklerimize destek olan Avanos halkına ve katılımcılara çok teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliklere gönüllü katılan Hatice Tümtürk de yapılan bu tür gösterilerin artık günümüzde yapılmadığını söyledi. Tümtürk, "Bu gösterinin unutulmaması için 20 yıldır bu gösteriyi yılda iki kere değişik ortamlarda oynuyoruz, oynatıyoruz. Amacımız önceden olan bu oyunun unutulmaması. Burada eğitim gören öğrenciler bunu öğrenmeler ki bizden sonra onlar devam ettirecekler. Onlar da daha sonrakilere bu oyunu fazla bozmadan, ciddiyetini kaybetmeden bu oyunu sürdürsünler. Gençlerimiz de bu etkinliğe çok ilgi duydular" ifadelerini kullandı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölüm öğrencisi Berfin Göztaşı da şu anki gençlikte eskiye dönük bir ilginin olduğunu söylerken, Türk Halk Bilimi Bölüm öğrencisi Dilara Çelebi'de yaptığı açıklamada "Gördüğüm kadarıyla gençlerin eskiye özlem duyduğunu görüyorum. Bende böyle gelin olmak isterdim. Önceki düğünlerin daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Şimdiki salon düğünleri ile köy düğünleri arasında çok büyük farklar var. Geçmişte yapılan köy düğünleri daha güzel ve daha eğlenceliymiş" ifadelerini kullandı.

Ramazan etkinlikleri Ramazan ayının son haftasında Kapadokya Yaşayan Müzesi'nde, müze rehberi olarak eğitim alan öğrencilerin Karagöz gösterisi, masal anlatımı ve bölgeye ait çeşitli geleneksel çocuk oyunları gösterisi ile sona erecek.