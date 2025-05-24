Kapadokya'da Slow Food Yeryüzü Pazarı Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'da Slow Food Yeryüzü Pazarı Açıldı

24.05.2025 19:09
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Kapadokya Gastronomi Festivali kapsamında Slow Food Yeryüzü Pazarı Uçhisar'da hizmete girdi.

'Slow Food' Kapadokya yeryüzü pazarı açıldı

NEVŞEHİR - Kapadokya Üniversitesi tarafından, bu sene dördüncüsü düzenlenen Kapadokya Gastronomi Festivali çerçevesinde, klasik Türk mutfağında iyi, temiz, adil gıda kullanımı ana teması altında Slow Food Kapadokya Yeryüzü Pazarı, Slow Food açıldı.

Bölgenin yerel üreticilerini ve geleneksel ürünlerini desteklemek, biyolojik çeşitliliği korumak ve iyi, temiz, adil gıdaya erişimi teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Slow Food Kapadokya Yeryüzü Pazarı, Uçhisar'da açıldı.

Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılışa Nevşehir Valisi Ali Fidan, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Yeryüzü Pazarı Koordinatörü Arzum Karabıyık, Slow Food Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi Richard Mc Carthy, Slow Food Türkiye Koordinatörü Yasmina Lokmanoğlu, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 23 farklı ülkeden gelen Slow Food Uluslararası Konseyi üyeleri, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Yeryüzü Pazarı, sadece yerli halkın değil, Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de büyük ilgisini çekti. Geleneksel tatlarla tanışmak ve bölgeye özgü doğal ürünleri yerinde deneyimlemek isteyen ziyaretçiler, pazara akın etti. Yer yüzü pazarı Slow Food her on beş günde bir cumartesi günleri Uçhisar beldesinde açılacak.

Slow Food Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi Richard Mc Carthy yaptığı açıklamada "Slow Food International'ın yönetim kurulu üyesiyim. Son 30 yılımı çiftçi pazarlarında araştırma yaparak ve alışveriş yaparak geçirdim. Bu dünya pazarı, ortak yemek sevgimiz sayesinde kamusal alanlarda, kasabadan kırsala kadar her yerde şenlik geleneklerini yeniden icat etme potansiyelinin bir simgesidir. Buradaki ürünler harika. Bence bir yeri ziyaret edip o yerin otantik tadını tatmazsanız bu trajik bir durum. Bu dünya pazarı bu yerin tadının bir ifadesidir" şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesini gezmek için İzmir'den gelen Hava Aslar "Pazar çok hoşumuza gitti. Özellikle bizimle ilgilenmeleri hoşumuza gitti. Şu an hediye olarak fincan takımı alıyoruz" dedi.

Üretici Ümmühan Eryılmaz'da açıklamasında, kurulan Pazar sayesinde satışlarının iki katına çıktığını söyledi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan'da yaptığı açıklamada "Bugün anlamlı bir projenin açılışını gerçekleştirdik. Bu pazar tabii yerel üreticilerin, kadın kooperatiflerimizin emeklerinin daha iyi değerlendirilmesini amaçlayan sürdürülebilirliği hedefleyen, bölgemizin Kapadokya'mızın tanıtımına da katkı sağlayacak önemli projelerden birisi. Slow Food yeryüzü pazarı anlayışı Dünyada şu anda 23 ülkede ve 105 ayrı bölgede var. Kapadokya da bu bölgelere eklenmiş oldu. Zaten güçlü bir marka olan Kapadokya markasının tanıtımına özellikle mutfak kültürü anlamında, gastronomi anlamında Kapadokya'nın öne çıkmasına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Kapadokya doğal güzellikleri ile tarihi ile kültürü ile peribacaları ve yeraltı şehirleri ve balon turlarıyla öne çıkan bir bölgemiz. Şunu da biliyoruz ki; bölge onlarca ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış olmaktan gelen binlerce yıla dayanan bir üretim kültürü, bir mutfak kültürü var. Yeryüzü pazarı konsepti ile bölgenin gastronomisini, yemek kültürünü öne çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da Slow Food Yeryüzü Pazarı Açıldı - Son Dakika

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