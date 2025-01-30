Kapadokya'yı 4,5 Milyon Turist Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kapadokya'yı 4,5 Milyon Turist Ziyaret Etti

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2024'te Kapadokya'yı 4,5 milyon kişi ziyaret etti. İspanyollar en çok gelen turistler oldu.

30.01.2025 10:39
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Kapadokya'yı 4 buçuk milyon kişi ziyaret etti

NEVŞEHİR - Nevşehir Valisi Ali Fidan UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 2024 yılında 4 milyon 374 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Tarihi ve kültürel değerleri, doğal güzellikleri, birbirinden ilginç vadileri, peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirlerinin yanı sıra, sıcak hava balon turları, at ve ATV turları ile her yıl tüm dünyadan ziyaretçileri cezbetmeye devam ediyor. Nevşehir Valisi Ali Fidan gazetecilere yaptığı açıklamada; "Kapadokya bölgemiz yine 2024 yılında milyonlarca yerli yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Müze ve ören yerleri giriş sayıları bakımından baktığımızda ilimizi yaklaşık 4 buçuk milyon civarında yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini görüyoruz" dedi.

Konaklama sayıları da arttı

Vali Fidan Kapadokya bulunan yeraltı şehirleri, peribacaları, eşsiz vadileri ile kayadan oyma evlerinin yanı sıra, sıcak sıcak hava balon turları, kültür ve gastronomisi ve ilginç mimarisi ile de dikkat çeken bir bölge olduğunu söyledi. Fidan; "2024'ü 2023 yılıyla değerlendirdiğimizde konaklama sayılarında da çok önemli artış olduğunu görüyoruz. 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 190 bin konaklama varken, 2024 yılında bu rakamın 1 milyon 350 bine çıktığını görüyoruz. Bu yaklaşık yüzde 13 buçukluk bir artışa tekabül ediyor. Sadece yabancı turistler açısından değerlendirdiğimiz de ise 650 bin olan yabancı turist sayısının da 850 bin civarına çıktığını görüyoruz. Burada da yüzde otuzluk bir artış olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İspanyollar 1. Sırada

Nevşehir Valisi Ali Fidan 2023 ve 2024 yılında Kapadokya bölgesini en çok ziyaret eden yabancı turistlerin İspanyollar olduğunu söyledi. Vali Fidan; "Ülkelere baktığımızda 2024 yılı açısından birinci sırada yine 2023'te olduğu gibi İspanya var. Bu sene geçen yıl listede olmayan Çin'den gelen ziyaretçiler ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada Güney Kore, dördüncü sırada İtalya ve beşinci sırada ABD'den gelen turistlerin olduğunu görüyoruz. Elbette Kapadokya bölgesi daha iyisini yapma potansiyeline sahip. Bu sayıların giderek artacağını her yıl daha başarılı sonuçların alınacağını, 2025 yılının 2024'ten de daha başarılı geçeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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