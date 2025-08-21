Kara Fatma'nın Kahramanlığı Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kara Fatma'nın Kahramanlığı Sergilendi

21.08.2025 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da açılan sergi, kadın kahramanları ve Kara Fatma'nın hikayesini gözler önüne seriyor.

MİLLİ Mücadele'nin kadın kahramanlarından Kara Fatma'nın manken canlandırması, memleketi Erzurum'da sergileniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal mareşal üniformasının de yer aldığı sergide, kağnıların başında cephane taşıyan ninelerden, yaralı askerleri tedavi edenlere kadar kadınlar anlatılıyor.

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Kadın Kahramanlar Sergisi' açıldı. Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunun eserlerinden derlenen, küratörlüğünü Nejat Çuhadaroğlu'nun üstlendiği sergi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi salonunda sanatseverlerle buluştu. Milli Mücadele döneminde Türk kadınının üstlendiği sorumlulukları, cephede ve cephe gerisinde verdiği kahramanca mücadele gözler önüne serildi. Kahraman kadınların ilham veren hikayelerinin özgün objeler ve tarihi belgeler eşliğinde sunulan sergide, kağnıların başında cephane taşıyan ninelerden yaralı askerleri tedavi edenlere kadar kadınlar anlatılıyor. Türk kadınının çektiği zorluklar, yüklendiği sorumluluklar ve kahramanlıkları hatırlatmak amaçlanıyor. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniformasının yer aldığı sergide, Erzurumlu kahraman üsteğmen Kara Fatma'ya ait manken canlandırması da sergilenen eserler arasında.

Serginin Küratörü Nejat Çuhadaroğlu, "Sergide, Milli Mücadele Dönemi'nde Türk kadınının yaşadığı zorlukları, verdiği mücadeleyi hatırlamamızı sağlayacak olan fotoğraflar, objeler, afişler ve manken canlandırmalar bulunuyor. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniformalı canlandırması, kadın kahramanlarımızdan üsteğmen Kara Fatma'ya ait manken canlandırma da sergilenen eserler arasında" dedi.

ÜSTEĞMEN KARA FATMA

1888 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Kara Fatma, Milli Mücadele Dönemi'nde asker eşiyle cepheden cepheye koşar. 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine önceleri ailesi, akrabaları, köylüleri ile küçük savunma çeteleri kuran Kara Fatma daha sonra çetesiyle düzenli orduya katılır. İstiklal Savaşı'nda 3 sene hizmet edip 300 kişilik bir müfrezeyi yöneten Kara Fatma, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynadı. 1'inci ve 2'nci İnönü muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ile Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde çarpışan Kara Fatma'ya İstiklal Madalyası verildi. Kara Fatma, onbaşılık rütbesiyle başladığı askerlikten üsteğmen rütbesi ile emekli oldu.

'VATAN İÇİN NELER ÇEKMİŞLER'

Sergiyi gezen, Tortum ilçesinde yaşayan Şefika Taş (92), kadın kahramanları duygulanarak izledi. Taş, "Ben Nene Hatun'un kızı, Kara Fatma'nın torunuyum. Vatan için neler çekmişler. Bunlar Dadaş. Erkeklerle erkek olmuş, mermi taşımışlar. Harbe girmişler" diye konuştu.

Şefika Taş'ın sosyal medyada yayınlanan sergiyi ziyaret ettiği video büyük ilgi gördü.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kara Fatma, Erzurum, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kara Fatma'nın Kahramanlığı Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Sonay Dikkaya’dan eski eşi Ufuk Yıldırım’a gönderme: Baba olarak sorumluluklarını yerine getirmedi Sonay Dikkaya'dan eski eşi Ufuk Yıldırım'a gönderme: Baba olarak sorumluluklarını yerine getirmedi

09:24
İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlarla ilgili talimat: İvedilikle toplanmalı
07:52
İsrail Gazze’nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas’tan yanıt gecikmedi
İsrail Gazze'nin topyekün işgali için ilk adımı attı, Hamas'tan yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:30:44. #7.12#
SON DAKİKA: Kara Fatma'nın Kahramanlığı Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.