Kara Fatma'nın Kahramanlığı Sergilendi

MİLLİ Mücadele'nin kadın kahramanlarından Kara Fatma'nın manken canlandırması, memleketi Erzurum'da sergileniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal mareşal üniformasının de yer aldığı sergide, kağnıların başında cephane taşıyan ninelerden, yaralı askerleri tedavi edenlere kadar kadınlar anlatılıyor.

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Kadın Kahramanlar Sergisi' açıldı. Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonunun eserlerinden derlenen, küratörlüğünü Nejat Çuhadaroğlu'nun üstlendiği sergi, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi salonunda sanatseverlerle buluştu. Milli Mücadele döneminde Türk kadınının üstlendiği sorumlulukları, cephede ve cephe gerisinde verdiği kahramanca mücadele gözler önüne serildi. Kahraman kadınların ilham veren hikayelerinin özgün objeler ve tarihi belgeler eşliğinde sunulan sergide, kağnıların başında cephane taşıyan ninelerden yaralı askerleri tedavi edenlere kadar kadınlar anlatılıyor. Türk kadınının çektiği zorluklar, yüklendiği sorumluluklar ve kahramanlıkları hatırlatmak amaçlanıyor. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniformasının yer aldığı sergide, Erzurumlu kahraman üsteğmen Kara Fatma'ya ait manken canlandırması da sergilenen eserler arasında.

Serginin Küratörü Nejat Çuhadaroğlu, "Sergide, Milli Mücadele Dönemi'nde Türk kadınının yaşadığı zorlukları, verdiği mücadeleyi hatırlamamızı sağlayacak olan fotoğraflar, objeler, afişler ve manken canlandırmalar bulunuyor. Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'e ait orijinal mareşal üniformalı canlandırması, kadın kahramanlarımızdan üsteğmen Kara Fatma'ya ait manken canlandırma da sergilenen eserler arasında" dedi.

ÜSTEĞMEN KARA FATMA

1888 yılında Erzurum'da dünyaya gelen Kara Fatma, Milli Mücadele Dönemi'nde asker eşiyle cepheden cepheye koşar. 1'inci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkede işgallerin başlaması üzerine önceleri ailesi, akrabaları, köylüleri ile küçük savunma çeteleri kuran Kara Fatma daha sonra çetesiyle düzenli orduya katılır. İstiklal Savaşı'nda 3 sene hizmet edip 300 kişilik bir müfrezeyi yöneten Kara Fatma, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynadı. 1'inci ve 2'nci İnönü muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi ile Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde çarpışan Kara Fatma'ya İstiklal Madalyası verildi. Kara Fatma, onbaşılık rütbesiyle başladığı askerlikten üsteğmen rütbesi ile emekli oldu.

'VATAN İÇİN NELER ÇEKMİŞLER'

Sergiyi gezen, Tortum ilçesinde yaşayan Şefika Taş (92), kadın kahramanları duygulanarak izledi. Taş, "Ben Nene Hatun'un kızı, Kara Fatma'nın torunuyum. Vatan için neler çekmişler. Bunlar Dadaş. Erkeklerle erkek olmuş, mermi taşımışlar. Harbe girmişler" diye konuştu.

Şefika Taş'ın sosyal medyada yayınlanan sergiyi ziyaret ettiği video büyük ilgi gördü.

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,