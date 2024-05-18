Karabük ve Düzce\'de 19 Mayıs\'ta Fener Alayı Gerçekleştirildi

Kültür Sanat

Karabük ve Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi.

Safranbolu Kaymakamlığınca düzenlenen etkinlik, Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden başladı.

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle bando eşliğinde yaklaşık 1 buçuk kilometre yürüyüp Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Program kapsamında burada gençlik konseri düzenlendi.

Yürüyüşe, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli ile vatandaşlar katıldı.

Düzce

Düzce'de de vatandaşlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen fener alayına katılmak için Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle mehteranın çaldığı marşlar eşliğinde Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Gençlik ve Spor İl müdürü İsa Yazıcı ve kurum müdürleri de katıldı.

Anıtpark Meydanı'nda konuşan Vali Aslan, "Gençlik bağımsızlık tutkusu ve özgürlüğün karşılığıdır" diyerek gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Aslan'ın konuşmasının ardından mehter marşları çalındı, halk oyunları gösterileri sunuldu.