Karaburun'da Türk Bayrağı ile Dalış Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Karaburun'da Türk Bayrağı ile Dalış Kutlaması

İzmir'in Karaburun ilçesinde dalgıçlar, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı. 9 Eylül Vapuru batığına yapılan dalışta, dalgıçlar dönüşte dev bir akya sürüsüyle karşılaştı. Dalış merkezi eğitmeni Mustafa Gökhan Öztürk, bu özel gün için dalış yaptıklarını belirterek, ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler ve gazilere teşekkür etti.

09.09.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önemli dalış noktalarından İzmir'in Karaburun ilçesinde, dalgıçlar kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü su altında Türk bayrağı açarak kutladı.

Ege'de su altı güzellikleriyle her yıl binlerce dalış meraklısını ağırlayan Karaburun'da bulunan ve adını kentin kurtuluş gününden alan 9 Eylül Vapuru batığına dalış yapan eğitmenler, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açtı.

Suyun 35 metre altına yapılan dalışın ardından dalgıçlar, dönüşte bir akya sürüsüyle karşılaştı. Büyüklükleriyle dikkati çeken balıklar, dalgıçların etrafında yüzdükten sonra bölgeden uzaklaştı.

Karaburun Dalış Merkezi eğitmenlerinden Mustafa Gökhan Öztürk, AA muhabirine, bu anlamlı gün için özel bir dalış yaptıklarını belirterek, "Bizlere bıraktıkları bu güzel miras için ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Gökhan, Kültür Sanat, Karaburun, 9 Eylül, izmir, Akya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karaburun'da Türk Bayrağı ile Dalış Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Türkiye Narin’e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda’dan güzel haber geldi Türkiye Narin'e ağlarken 3 gündür sırra kadem basan Sevda'dan güzel haber geldi
15:51 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı İşte Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan o araç Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
09:31 Aboubakar Beşiktaş’tan ayrıldı İşte yeni takımı Aboubakar Beşiktaş'tan ayrıldı! İşte yeni takımı
09:29 Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali’nde Matt Damon,’un elini tutarken görüntülendi Jennifer Lopez, Toronto Film Festivali'nde Matt Damon,'un elini tutarken görüntülendi
08:52 Narin’in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz
08:50 Dinlene dinlene gol attılar Galatasaray’dan hazırlık maçında farklı tarife Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife
08:41 Günlerce aileyle yayın yapmıştı Didem Arslan Yılmaz’ın çıkışı büyük ses getirecek Günlerce aileyle yayın yapmıştı! Didem Arslan Yılmaz'ın çıkışı büyük ses getirecek
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 17:16:54. #1.12#
SON DAKİKA: Karaburun'da Türk Bayrağı ile Dalış Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement