Karaburun'da Dalış Festivali - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karaburun'da Dalış Festivali

09.06.2025 11:31
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Kurban Bayramı'nda Karaburun, yerli ve yabancı dalgıların akınına uğradı. Eşsiz su altı deneyimi sunuyor.

MAHMUT SERDAR ALAKUŞ - İzmir'in Karaburun ilçesinde Kurban Bayramı tatilini geçiren yüzlerce yerli ve yabancı turist, bölgenin berrak sularında gerçekleştirdikleri dalışlarla hem eşsiz koyları hem de zengin su altı yaşamını görme fırsatı buldu.

Kentin en sakin ilçelerinden biri olan Karaburun, bayram tatilini doğayla geçirmek ve su altı dünyasının zenginliğini görmek için gelen turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra yapay resif oluşturmak amacıyla 2016 yılında batırılan "Alaybey Vapuru", en çok tercih edilen dalış noktaları arasında yer aldı.

Keşif dalışlarıyla su altının güzelliklerini gören tatilciler, eşsiz deneyim yaşadı.

"Muhteşem sezon başlangıcı oldu"

Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine, suların ısınmasıyla sezonda yoğunluğun başladığını söyledi.

Bayram tatilinde taleplere yetişemediklerini ifade eden Aras, "Günlük yaklaşık 100'e yakın kişiye dalış yaptırıyoruz. Bunların içinde dalış eğitimi alanlar, ilk defa dalış yapanlar ve sertifikalı dalıcılarımız var. 4 günlük tatili dalıcılar iyi değerlendirdi. Muhteşem sezon başlangıcı oldu." dedi.

Aras, Karaburun'da 17 ayrı dalış noktasında her seviyeye uygun dalış gerçekleştirdiklerini, eğitim dalışlarının maksimum 5 metrede yapıldığını, eğitim bittikten sonra ilk seviyedekilerin 18 metreye, ikinci seviyeye başlayan dalıcıların da 30 metreye kadar dalış yaptıklarını bildirdi.

Tatil ve sporu aynı anda yaptılar

Dalış için gelen turistlerden Kamerunlu Jabir Ahmad, 11 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, tatil ve sporu aynı anda yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Bu deneyimini herkesin yaşaması gerektiğini vurgulayan Ahmad, "Bayram tatilini bulmuşken kesinlikle yapılması gereken müthiş aktivite. Buraya gelen arkadaşlarımızla hem dalış yapıyoruz hem de bayramı kutluyoruz." dedi.

Eskişehir'den gelen Cenk Yılmaz ise tatili mavinin en güzel tonlarına sahip serin sularda geçirmek ve iş stresini atmak için dalışa geldiğini anlattı.

Dalgıçların uğrak noktalarından biri olduğu için Karaburun'u tercih ettiğini aktaran Yılmaz, "Bayramda 15 kişilik arkadaş grubumuzla beraber geldik. Yemeklerimizi yedik, dalışlarımızı yaptık. Bayramın tadını burada hep birlikte yaşayalım istedik." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Ezgi Mutlu ise su altındaki batıkları görme imkanı bulduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Fırsat buldukça Karaburun'u ziyaret ettiğini belirten Mutlu, "Bizim çok standart bir hayatımız var. Buraya geldiğimizde bambaşka dünyayı keşfetme imkanımız oluyor. Dalış, limitlerimizi zorlayan, keyifli ve yaparken her şeyi unuttuğumuz bir spor. Bütün bunlar bizi buraya çekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karaburun'da Dalış Festivali - Son Dakika

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