Karacaoğlan, Memleketi Adana'da Anıldı

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Karacaoğlan memleketinde anıldı

ADANA - Aşık edebiyatının en önemli şairi Karacaoğlan memleketi Adana'nın Feke ilçesinde 28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramında anıldı.

Feke Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 28. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramında bir çok halk ozanı atışmaları ile yer alırken Kazakistan ve Türkmenistan'dan gelen aşıklar da atıştı.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen Dünyaca ünlü halk ozanı Karacaoğlan'ın memleketinde adının yaşaması için kültür evi çalışmasının yapılacağını kaydetti. Özen, Karacaoğlan'ın Göğceli köyünden olduğunu ve Karacaoğlan'ın kendi memleketinde bıraktığı kültür mirasını dünyaya açacaklarını söyledi.

Feke Kaymakamı Şafak Karaca ise Karacaoğlan'ın kültür mirası olarak ilçenin aşıklar diyarı olduğunu aktardı.