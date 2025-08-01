Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali Başladı

01.08.2025 21:58
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Trabzon'da, 17 ilden 100 kadın kooperatifinin katılımıyla düzenlenen "Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Trabzon'da, 17 ilden 100 kadın kooperatifinin katılımıyla düzenlenen "Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Karadeniz Bölgesi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği işbirliğiyle Trabzon Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali"nin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, kooperatifçiliğin bir ekonomik model değil aynı zamanda bir dayanışma kültürü olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan Hökelekli, yerel kooperatiflerin sadece birer üretim yapısı değil, aynı zamanda toplumsal gelişmenin ve ekonomik adaletin öncüleri olduğunu vurguladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kadınların üretim süreçlerine katılmasının ev ekonomisine, şehir ekonomisine ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirterek, "Yerel yöneticiler olarak üretimi teşvik etmek bizim için bir lütuf değil, görevdir. Bu bilinçle kadın kooperatiflerine hem üretim hem de satış anlamında destek veriyoruz. Üreten her kadınımıza pazar garantisi sunuyor, kooperatife bağlı olmasa dahi evde üretim yapan kadınlarımızın ürünlerini de satın alma garantisiyle destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu üretim, istihdam, yatırım ve ihracat eksenli vizyon doğrultusunda hareket ettiklerini aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Kadın kooperatiflerimizin ortaya koyduğu bu güzel emek, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma için de büyük bir değerdir. Bu kolektif emeğin desteklenmesi, yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarındandır. Bugün burada hep birlikte stantlarımızı gezeceğiz ve kadınlarımızın üretim gücünü yerinde göreceğiz. Bu organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza, emek veren kadınlarımıza ve kıymetli katılımcılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Karadeniz Kültür ve Sanat Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Karadeniz Bölgesi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği Başkanı Bahar Kastan'ın da konuşmalarının ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından protokol üyeleri, 17 ilden 100 kadın kooperatifinin katıldığı el sanatları ve yöresel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.

Festival, 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika

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