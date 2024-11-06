Karaman'da 4 Milyonluk Gastronomi Projesi Başladı

Kültür Sanat

Karaman Mutfağı'nı dünyaya tanıtacak 4 milyon liralık projenin açılışı yapıldı

KARAMAN - Karaman'da "Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı" projesinin açılışı gerçekleşti.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın desteği ve Karaman İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Karaman'da Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı" projesinin açılışı, Karaman Öğretmenevinde yapıldı. Açılış töreninde ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez projeye dair detayları paylaştı. Terlemez, projenin Karaman'ın gastronomi turizmine katkı sağlamayı amaçladığını ve gençlerin aşçılık eğitimi ile meslek edinmelerine imkan sunacağını ifade etti.

"Proje 4 milyon liraya mal oldu"

Proje hakkında bilgi veren MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, "Karaman'da Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Karaman Valiliğiyle beraber yürüttüğümüz bir projedir. Karaman'da Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı Projesi de SOGEP çerçevesinde yürüttüğümüz bir çalışmadır. Bu projede ajans olarak yaklaşık 3 milyon lira kaynak tahsis ettik. Projemiz Özel İdaremizin eş finansmanıyla beraber yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu. Karaman, gastronomi açısından zengin illerimizden birisidir. Projenin amacı, Karaman'daki geleneksel yemeklerin yeni nesillere öğretilebilmesi ve bu yemeklerin tadılabileceği, ikram edilebileceği bir mekan oluşturmaktı. Bu çerçevede Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir binada bir eğitim atölyesi kurduk. Bu atölye çerçevesinde oluşturduğumuz mutfakta 10 kursiyerimize ilk etapta geleneksel yemeklerle ilgili eğitimler verildi. Bu eğitimlerin akabinde, inşallah bu eğitimleri alan kursiyerlerimizin istihdamını öngörmekteyiz. Burada devam edecek kursiyerlerimizle birlikte ise ilimizin geleneksel yemeklerinin bu merkezimizde vatandaşlarımızla buluşmasına imkan sağlayacağız" dedi.

Proje çerçevesinde modern bir mutfakta eğitim alacak 12 genç ve kadın katılımcı, 4 ay sürecek eğitim sonunda Karaman'ın yöresel lezzetlerini hazırlayıp sunacaklar. Projeyle, Karaman'ın turizm potansiyelinin artırılması ve yöresel mutfağının tanıtılması amaçlanıyor.

Açılış etkinliği, katılımcılara Karaman'ın yöresel lezzetlerinin ikram edilmesi ve kursiyerlere başarı belgesi verilmesiyle son buldu. Programa, Vali Yardımcısı Osman Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin ve MEVKA uzmanları da katılım sağladı.

(AKO-MD-FM-