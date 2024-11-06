Karaman'da 4 Milyonluk Gastronomi Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Karaman'da 4 Milyonluk Gastronomi Projesi Başladı

Karaman, mutfak sanatlarını tanıtmak amacıyla 4 milyon liralık projeyi başlatarak gençlere eğitim verecek.

06.11.2024 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman Mutfağı'nı dünyaya tanıtacak 4 milyon liralık projenin açılışı yapıldı

KARAMAN - Karaman'da "Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı" projesinin açılışı gerçekleşti.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Mevlana Kalkınma Ajansı'nın desteği ve Karaman İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen "Karaman'da Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı" projesinin açılışı, Karaman Öğretmenevinde yapıldı. Açılış töreninde ilk olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez projeye dair detayları paylaştı. Terlemez, projenin Karaman'ın gastronomi turizmine katkı sağlamayı amaçladığını ve gençlerin aşçılık eğitimi ile meslek edinmelerine imkan sunacağını ifade etti.

"Proje 4 milyon liraya mal oldu"

Proje hakkında bilgi veren MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, "Karaman'da Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Karaman Valiliğiyle beraber yürüttüğümüz bir projedir. Karaman'da Mutfak Sanatlarının Turizme Katkısı Projesi de SOGEP çerçevesinde yürüttüğümüz bir çalışmadır. Bu projede ajans olarak yaklaşık 3 milyon lira kaynak tahsis ettik. Projemiz Özel İdaremizin eş finansmanıyla beraber yaklaşık 4 milyon liraya mal oldu. Karaman, gastronomi açısından zengin illerimizden birisidir. Projenin amacı, Karaman'daki geleneksel yemeklerin yeni nesillere öğretilebilmesi ve bu yemeklerin tadılabileceği, ikram edilebileceği bir mekan oluşturmaktı. Bu çerçevede Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait bir binada bir eğitim atölyesi kurduk. Bu atölye çerçevesinde oluşturduğumuz mutfakta 10 kursiyerimize ilk etapta geleneksel yemeklerle ilgili eğitimler verildi. Bu eğitimlerin akabinde, inşallah bu eğitimleri alan kursiyerlerimizin istihdamını öngörmekteyiz. Burada devam edecek kursiyerlerimizle birlikte ise ilimizin geleneksel yemeklerinin bu merkezimizde vatandaşlarımızla buluşmasına imkan sağlayacağız" dedi.

Proje çerçevesinde modern bir mutfakta eğitim alacak 12 genç ve kadın katılımcı, 4 ay sürecek eğitim sonunda Karaman'ın yöresel lezzetlerini hazırlayıp sunacaklar. Projeyle, Karaman'ın turizm potansiyelinin artırılması ve yöresel mutfağının tanıtılması amaçlanıyor.

Açılış etkinliği, katılımcılara Karaman'ın yöresel lezzetlerinin ikram edilmesi ve kursiyerlere başarı belgesi verilmesiyle son buldu. Programa, Vali Yardımcısı Osman Demir, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin ve MEVKA uzmanları da katılım sağladı.

(AKO-MD-FM-

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Karaman, Kültür, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karaman'da 4 Milyonluk Gastronomi Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:26 Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi Ekrem İmamoğlu ile Başsavcı Akın Gürlek görüşmesi iptal edildi
21:18 Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış Kerimcan Durmaz ile ilgili olay iddia: Evlilik vaadiyle kandırıp milyonlarca lira dolandırmış
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
10:08 Tüm dünya seçime odaklanmışken ABD’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı Tüm dünya seçime odaklanmışken! ABD'den 3. Dünya Savaşı hazırlığı
10:04 2020 seçimlerinde Biden’e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump’a destek verdi 2020 seçimlerinde Biden'e oy veren siyahilerin büyük çoğunluğu Trump'a destek verdi
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:52 Narin Güran’ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı Narin Güran'ın tutuklu ağabeyi, duruşmada söyleyeceklerini röportajda anlattı
09:48 Süper Lig’in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok Süper Lig'in efsane kulübü batıyor: Tesislerimizde elektrik, su yok
09:45 Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı
09:44 Ankaralı Turgut öldü mü Kızından açıklama geldi Ankaralı Turgut öldü mü? Kızından açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 00:43:56. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman'da 4 Milyonluk Gastronomi Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.