Karaman'da 70 yaşındaki Nuran Ündemir, emeklilik sonrası ürünlerini dükkanda satıyor - Son Dakika
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Karaman'da 70 yaşındaki Nuran Ündemir, emeklilik sonrası ürünlerini dükkanda satıyor

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Karaman\'da 70 yaşındaki Nuran Ündemir, emeklilik sonrası ürünlerini dükkanda satıyor
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Karaman'da yaşayan 70 yaşındaki Nuran Ündemir, emekli olduktan sonra katıldığı resim, dikiş, ev tekstili ve takı tasarımı kurslarıyla yeni bir uğraş edindi. Ürettiği el emeği ürünleri açtığı dükkanda satan Ündemir, atık malzemeleri de değerlendiriyor.

Karaman'da yaşayan 70 yaşındaki Nuran Ündemir, emekli olduktan sonra başladığı resim, dikiş, takı tasarımı ve geri dönüşüm çalışmalarıyla kendisine yeni bir yaşam alanı oluşturdu.

Uzun yıllar Karaman Tekstil Fabrikası'nda çalışan, iki çocuk ve iki torun sahibi Nuran Ündemir, emekliliğinin ardından günlük yaşamında yeni uğraşlar aramaya başladı.

İlk olarak 54 yaşında resim kursuna başlayan Ündemir, yeteneğini keşfetmesinin ardından dikiş, ev tekstili ve takı tasarımı gibi alanlarda katıldığı kurslarda eğitim aldı.

Yıllar içinde ürettiği el emeği ürünlerin sayısı artan Ündemir, ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla açtığı dükkanda satışa sunmaya başladı.

Nuran Ündemir, AA muhabirine, emekli olduktan sonra çalışma hayatının eksikliğini hissettiğini ve bu süreçte zorlandığını söyledi.

Kendisine yeni uğraşlar edinmek için katıldığı Karaman Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yeteneklerini keşfettiğini ifade eden Ündemir, "İlk olarak resimle başladım. Sonra fark ettim ki benim resim kabiliyetim varmış. İlk sene hocamın çok takdirini aldım. Hocalarım da sağ olsun, beni çok teşvik ettiler. Sonra başka kurslar gördüm. Resimde kendimi buldum. Ondan sonra da arkası geldi. Herkese 'evde durmayın, bir şeylerle uğraşın' diyorum. Bu tür şeylerle uğraşmak insana iyi geliyor. Bana iyi geldi." diye konuştu.

"Bir şeyler yapıp birine, hediye etmek çok hoşuma gidiyor"

Yaptığı çalışmalarla kendisini geliştirdiğini dile getiren Ündemir, resmin ardından dikiş, ev tekstili ve takı tasarımı kurslarına devam ettiğini anlattı.

Ündemir, kurslarda öğrendiklerini evinde de uyguladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gittiğim her kursun belgesini aldım. Bir şeyler yapıp birine hediye etmek çok hoşuma gidiyor. İnsanları mutlu ederek, mutlu olmak güzel bir şey. İlk zamanlar hediye veriyordum. Dört beş senedir de satıyorum. Almanya'da kız kardeşim var. O da sipariş veriyor, yapıyorum. Atıkları değerlendirmeyi çok seviyorum. Eski olan şeylerden farklı bir şey yapmak beni çok mutlu ediyor, tekrar işe yarar vaziyete getiriyorsun. Yumurtanın dış kabuğu, yapraklar... hepsini değerlendiriyorum. Yani hiçbir şey atık değil bence."

Kaynak: AA
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