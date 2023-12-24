Karlar İçindeki Sagalassos Antik Kenti

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Karların içindeki aristokratlar şehri 'Sagalassos'

Dünyadaki iki aktif antik çeşmeden biri olan Antoninler Çeşmesi'ni barındıran Sagalassos Antik kenti beyaza büründü

BURDUR - Burdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan ve Antik Psidia kentinin aristokratlar şehri olan Sagalassos mevsimin ilk karının yağmasıyla beyaza büründü. Başta Antoninler çeşmesi olmak üzere bir çok tarihi yapıyı barındıran antik kent karlı ve sisli manzarasıyla ziyaretçilerine seyir zevki sundu.

Burdur'un Ağlasun ilçesi Akdağ yamaçlarında bin 700 metre rakım üzerinde kurulan ve Fransız gezgin Paul Luca tarafından 1706 yılında ilk tespiti yapılan Sagalassos, Psidia kentinin Roma imparatorluk döneminin en önemli şehri olarak nam salıyor. 2009 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınarak üne kavuşan kent günümüzde dünya üzerinde yalnızca iki tane kalan ve ikisi de Burdur il sınırları içerisinde yer alan aktif antik çeşmelerden biri olan Antoninler Çeşmesini bünyesinde bulunduruyor.

Sisler arasında gizlenen antik şehirde girişte konutlar, aşağıda hamam, kireç ve metal fırınları, aşağı agora, çeşme ve odeon, daha yukarıda, kuzey doğuya ilerledikçe konutlar, sağ tarafta tiyatro, Neon kütüphanesi, Helenistikçeşme, seramik üretim merkezi, şehrin merkezinde yukarı agora, meclis binası, kilise, sol üst tarafta heroon, tapınak ve Cladius kapısı yer alıyor.

Yüksek rakımda bulunmasından dolayı dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine hem antik eserleriyle hem de muhteşem doğa manzarasıyla seyir zevki sunan kent yılın dört mevsiminde yaşanan sisli, yağmurlu, karlı ve güneşli havalarda kendine has yapısıyla adeta görsel şölen oluşturuyor.

2023 yılında bölgeye yağan ilk karın ardından beyaza bürünen antik kentin dron kamera ile çekilen görüntülerinde Antoninler Çeşmesi'nin hiç durmadan akan suyu ve ziyaretçilerine tarihi tekrar yaşatan antik kalıntılarının beyazla uyumu seyir zevki oluşturdu.