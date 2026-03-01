Kars'ta Kafkas Kültürü Minyatür Bebeklerle Yaşatılıyor

1) KARS'TA KAFKAS KÜLTÜRÜ, MİNYATÜR BEBEKLERLE GELECEĞE TAŞINIYOR

KARS'ta yürütülen projede 18 kadın kursiyer, Kafkas kültürüne özgü yöresel kıyafetleri iğne oyası ve nakış teknikleriyle minyatür bebeklere işliyor. Geleneksel Kafkas giysi çeşitliliğini gün yüzüne çıkarıldığı projede, ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak ve bu zanaatı gelecek nesillere aktarmak hedefleniyor.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Kars Belediyesi iş birliğiyle yürütülen projede, kurulan atölyelerde görev alan 18 kadın kursiyer, Kafkas kültürüne özgü giysileri iğne oyası ve nakış teknikleriyle minyatür boyutlarda yeniden tasarlıyor. Çalışmayla, geleneksel Kafkas giysi çeşitliliğinin gün yüzüne çıkarılması, ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması ve zanaatın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

'GELECEK NESİLLERE AKTARMAYI AMAÇLIYORUZ'

Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Proje Sorumlusu Helin Yokuş, projede 18 kadın personelin yer aldığını belirterek, "Kars Kafkas bebeğinin üretim ve ticari sürekliliğini sağlamak istiyoruz. İlerleyen süreçte kadın kooperatiflerinin de yer alacağı, yeni zanaatların öğretileceği ve yenilikçi fikirlerin geliştirileceği bir yapı hedefliyoruz. Satış pazarlarının artırılmasıyla sosyal ve ekonomik katkının da büyümesini öngörüyoruz. Kafkas bebeğiyle Türk geleneksel giysi kültürünün bir parçası olan Kafkas kıyafetlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz" dedi.

'TAMAMEN EL İŞLEMESİ'

Usta öğretici Perihan Ulusoy ise kurs programının yaklaşık 3 hafta sürdüğünü ifade ederek, "Eğitimlere temel tekniklerle başladık. Önce iğne oyası ve nakış tekniklerini öğrendik ardından bebeklerin beden ölçülerine göre kalıplar çıkarıp kıyafetlerini tasarladık. Öğrencilerimiz teknikleri öğrendikten sonra kendi yorumlarını da katarak süslemelerini yaptı. Ürettiğimiz bebekler tamamen el işlemesi olup, Türk Anadolu motifleri iğne oyası ve sarma teknikleriyle uygulanıyor" diye konuştu.

'KURS BİZİM İÇİN TERAPİ GİBİ'

Belediye çalışanı ve kursiyer Naciye Caner de kursa 3 hafta önce başladıklarını belirterek, "Hazır bebeklerin kıyafetlerini tasarlıyoruz. Başlangıçta hiçbirimizin bu alanda deneyimi yoktu. Hocamızın hazırladığı kalıplar üzerinden çalışıyoruz, süslemelerde ise hayal gücümüzü kullanıyoruz. Bu kurs bizim için terapi gibi. Yeni bir şey öğrenmek ve üretmek büyük keyif veriyor" ifadelerini kullandı.