Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü - Son Dakika
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Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

02.07.2022 21:33
Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü

Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü.

Kars'ta, yağmur bulutları gün batımında kızıl renklere büründü.

Kentte yağmur öncesi gökyüzünde yoğunlaşan bulutlar, güneşin batışıyla dikkati çekiyor.

1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası'nda ise yağmur bulutları altında otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar güzel görüntüler oluşturuyor.

Gün batımında gökyüzünün bulutlarla kaplı büyük bir kısmı kızıl tonlara büründü, batan güneş Mışko Gölü'ne yansıdı.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars'ta yağmur bulutları kızıla büründü - Son Dakika
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