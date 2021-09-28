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Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı - Son Dakika

Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı

28.09.2021 11:53
Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı, System.String[]

Kartal Belediyesi'nin, 100'e yakın yayınevini ve Türkiye'nin önde gelen yazarlarını kitapseverler ile buluşturduğu Kartal Kitap Fuarı, 3'üncü gününde ünlü isimlere ev sahipliği yaptı.

Kartal Belediyesi'nin, 100'e yakın yayınevini ve Türkiye'nin önde gelen yazarlarını kitapseverler ile buluşturduğu Kartal Kitap Fuarı, 3'üncü gününde ünlü isimlere ev sahipliği yaptı.

Kartal Kitap Fuarı'nın 3'üncü gününde çağdaş Türk romanının usta kalemi Latife Tekin, konuk olduğu KE Sahnesi'nde kitapseverlerle buluşarak yazarlık serüvenini anlattı. Güncel konular hakkında kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Tekin söyleşinin ardından okuyucuları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

Orhan Kemal'in hayatının anlatıldığı 'Bir Yudum İnsan' belgeselinin gösterimi ve söyleşisi oldu. Söyleşide Nebil Özgentürk ve Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, ünlü yazarın yazın hayatından kesitler sunarak anılarını anlattı.

"EN BÜYÜK SAVAŞIMIZ KÜLTÜR SAVAŞIDIR"

Tekin'den sonra KE Sahnesi'nin konuğu ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Başta Kartal olmak üzere birçok Avrupa kentinin kültürel ve sanatsal tarihi hakkında bilgiler paylaştığı söyleşide Ortaylı, tarihteki bazı tanınmış isimlerle olan anılarından da bahseden İlber Ortaylı, "Türkiye'nin en büyük savaşının kültür savaşı olduğunu kaydederek; "Türkiye kültürel hayatta çok büyük bir kavga yaptı. Bu halen devam ediyor. Bizim kültürel savaşımız en büyük savaştır. Bazı insanlar bunun farkında değil. Bizim endüstriyel bir sınıf savaşımız yok. Bu çok açıktır. Bizim işçi sınıfımız eli yağda balda yaşayan bir sınıf değil ama hiçbir zaman da batıdaki işçi sınıfının; sefaletini, rezaletini ve maruz kaldığı tehlikeleri yaşamadı" ifadelerini kullandı.

"HER DİLİN KENDİNE GÖRE BİR MEKANİĞİ VARDIR"

Konuşmasının devamında, özellikle gençlerin Türkçeyi özensiz konuştuklarına dikkat çeken Ortaylı; "Konuştuğumuz dilin farkında değiliz.  Her dilin kendine göre bir mekaniği vardır. Oysa dil en büyük üretim aracıdır. İnsanoğlunun en büyük harikalarından biridir. Garip garip sesler çıkarırsan yabancı dil de telaffuz edemezsin" şeklinde konuştu.

"TÜRK DİLİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, söyleşinin sonunda İlber Ortaylı'ya teşekkür plaketi takdim etti. "Türk Dil Kurumu'na ve güzel Türkçemize sahip çıkacağız" diyen Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kartal'da kültür sanat faaliyetleri tüm hızıyla devam edecek. Değerli hocamızdan öğrendiklerimiz ve duyduklarımızla ileriye taşıyacağız. Tüm katkıları için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Ergunşah'ın da yer aldığı etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bugün güzel ve özel bir gün oldu. Orhan Kemal günü oldu. Değerli Başkanımız Zeydan Karalar da bizi yalnız bırakmadı. Başkanımıza ve konuklarımıza çok teşekkür ederiz. Ülkemizin değerli şahsiyetlerini yaşatmak ve gençlere tanıtmak için böyle güzel buluşmaların olduğu etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Nebil Özgentürk ve Işık Öğütçü'ye plaket takdim edildi.


Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı
Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı
Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı
Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı
Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı

Kartal Belediyesi, Türkiye, Kartal, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal Kitap Fuarı üçüncü gününde önemli isimleri ağırladı - Son Dakika
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