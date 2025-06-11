Kartepe'de Gastronomi Festivali: En Lezzetli Tarif 25 Bin TL Kazanacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kartepe'de Gastronomi Festivali: En Lezzetli Tarif 25 Bin TL Kazanacak

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11.06.2025 13:18  Güncelleme: 13:27
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Kartepe\'de Gastronomi Festivali: En Lezzetli Tarif 25 Bin TL Kazanacak
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Kartepe'de düzenlenecek Gastronomi Festivali, yarışmacıların çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde mücadele edeceği bir etkinlik olacak. Festivalde birinciye 25 bin TL ödül verilecek.

Lezzetin kalbi Kartepe'de atacak

En lezzetli tarif 25 bin TL kazanacak

KOCAELİ - Kocaeli'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kartepe'de düzenlenecek Gastronomi Festivali yöresel tatları ve kültürel zenginliği öne çıkaracak. Çorba, ana yemek ve tatlı kategorilerinde yarışacak katılımcılar, büyük ödül için mutfak hünerlerini sergileyecek.

Festival, Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde 14-15 Haziran tarihlerinde Kartepe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Festivalde yarışmacılar, birbirinden lezzetli yemekleri görücüye çıkaracak. Festival öncesi Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Mustafa Kocaman, programdaki açıklamasında, yeme-içme sektöründe ilçenin önemli gelişmeler yaşadığını söyledi. Bu gelişmelerin daha profesyonel bir zemine oturtulması gerektiğini vurgulayan Kocaman, Kartepe'nin gastronomi alanında da hak ettiği noktaya ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Kartepe'nin misafirperver, güler yüzlü ve Anadolu geleneklerini yaşatan bir ilçe olduğuna değinen Başkan Kocaman, "Gerçekten çok büyük bir aileyiz. Kocaeli genelinde ve Türkiye'nin 81 vilayetinden göç alıyoruz. Kapımız herkese açık. Kartepelilik bilincine sahip olan, bu ilçenin demografik ve sosyolojik yapısına ayak uyduran herkesle huzur içinde yaşıyoruz" dedi.

"Bu zenginliği yaşatmak ve tanıtmak istiyoruz"

Kartepe'de farklı kültürlerin bir arada yaşadığını ve bunun gastronomiye de yansıdığını aktaran Başkan Kocaman, "İçimizde Karadeniz kültürü var, Çerkes kültürü var, Manav kültürü var, Güneydoğu'nun kültürü var. Hepsinin çok zengin bir mutfağı var. Bu zenginliği yaşatmak ve tanıtmak istiyoruz" diye konuştu.

"Festival ruhunu yeniden canlandırmak istiyoruz"

Geçmişte düzenlenen kestane ve ayva festivalleri gibi etkinlikleri de hatırlatan Başkan Mustafa Kocaman, "Bu festivalleri belli bir markaya ya da isme indirgemek doğru değil. Tüm kültürlerimizin katkı sağladığı etkinlikler yapmalıyız. Önümüzdeki hafta yine hep beraber olacağız. İnsanlara sizin aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Gelsinler, birlikte olalım, farklı lezzetlere tanık olsunlar ve yapımına ortak olsunlar" şeklinde konuştu.

Kartepe'nin yöresel lezzetleri yeniden hatırlanacak

Yarışma; çorba, ana yemek ve tatlı olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek. Katılımcılar, sadece bir kategoride ve bir çeşit yemekle yarışmaya dahil olabilecek. Kartepe'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş ve profesyonel aşçılık yapmayan herkes yarışmaya başvurabilecek. Yarışma ile Kartepe'nin yöresel lezzetleri yeniden hatırlanacak, yemeklerin hikayeleri paylaşılacak ve en lezzetli tarifler ödüllendirilecek. Başvurular, 13 Mayıs-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Her kategoride 10 asil, 5 yedek olmak üzere toplam 45 kişi yarışmaya kabul edilecek.

Birinciye 25 bin TL ödül

Yarışma, 15 Haziran Pazar günü Kartepe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Yemekler, festival alanında jüri gözetiminde hazırlanacak. Yarışmacılara fırın, ocak ve buzdolabı gibi temel ekipmanlar sağlanırken; kişisel mutfak araç gereçleri (tencere, tava, bıçak vb.) katılımcılar tarafından getirilecek. Jüri, yemekleri yöresellik (30 puan), lezzet (30 puan), sunum/görünüş (20 puan) ve hijyen (20 puan) olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden değerlendirecek. Yarışma sonunda her kategoride dereceye giren ilk 3 yarışmacıya ödül verilecek. Yarışma sonunda birinci olan 25 bin TL, ikinci olan yarışmacı 20 bin TL, üçüncü olan yarışmacı ise 15 bin TL değerinde hediye çeki kazanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kartepe'de Gastronomi Festivali: En Lezzetli Tarif 25 Bin TL Kazanacak - Son Dakika

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