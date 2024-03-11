Kayseri'de Esma'ül-Hüsna Sergisi Ramazan Ayına Özel Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kayseri'de Esma'ül-Hüsna Sergisi Ramazan Ayına Özel Açıldı

Kayseri\'de Esma\'ül-Hüsna Sergisi Ramazan Ayına Özel Açıldı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerlerince Maraş işi ile ramazan ayına özel olarak hazırlanan Esma'ül-Hüsna Sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'te 141 alanda kurs verildiğini belirtti ve kursların hem hobi hem de sertifika ile istihdam imkanı sağladığını vurguladı. Sergide 100 eser yer alırken, eserler Maraş işi tekniği kullanılarak yapıldı. Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, KAYMEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, kursiyerler ve kadınlar katıldı.

11.03.2024 16:39  Güncelleme: 16:43
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Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) kursiyerlerince Maraş işi ile ramazan ayına özel olarak hazırlanan Esma'ül-Hüsna Sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesindeki serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'te 141 alanda kurs verildiğini söyledi.

Hem hobi hem de sertifika ile istihdam imkanı sağlayan kurslar düzenlediklerini belirten Büyükkılıç, "İspanyolca dahil, yavrularımız için 12 alanda dil kursu verildiğini biliyorum. Kurslar, insanların eğitimli ve donanımlı olması, sertifika ile iş bulma açısından önem arz ediyor. Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak suretiyle Kariyer Merkezi ile de gerekli destekleri sağlıyoruz." diye konuştu.

KAYMEK eğitmeni Funda Uğur tarafından hazırlan sergide 100 eser yer alıyor.

Eserler, tarihi Selçuklulara kadar dayanan ve saray işlemesi olarak bilinen, kendine özgü yapım aşaması olan Maraş işi ile kumaşa çizilmeden, oyarak desen geçirme tekniği kullanılarak yapıldı.

Programa, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, KAYMEK AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, kursiyerler ile kadınlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Esma'ül-Hüsna Sergisi Ramazan Ayına Özel Açıldı - Son Dakika

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