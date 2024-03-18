Kayseri\'deki Erdemli Vadisi Turizme Açılıyor

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Kayseri Valiliğince yürütülen projeyle turizme kazandırılan Erdemli Vadisi, keşfedilmeyi bekliyor.

Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli Mahallesi sınırlarında Erciyes Dağı'nın aktif bir volkanken püskürttüğü lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşturduğu kanyon şekilli vadi, Bizans dönemine ait onlarca kayadan oyma kilise ve yapıyı barındırıyor.

Şehir merkezine 65 kilometre mesafede yer alan, 10 kilometre uzunluğundaki Erdemli Vadisi'nin öne çıkan yapıları arasında Saray Manastırı Kilisesi, Aziz Eustathios Kilisesi, Aziz Nikolaos Kilisesi ve Şapeli, Mikhael Kilisesi, Oniki Havari Kilisesi, Kırk Martir Kilisesi, Tek Nefli Kilise ve Ayı Kilisesi yer alıyor.

10. ve 13. yüzyıllarda kullanıldığı düşünülen vadideki yapıların duvarlarında İncil ve Tevrat konulu sahneler, bitkisel ve geometrik bazı süslemeler ile aziz, azize, piskopos, havari gibi tek figürler bulunuyor.

Kayseri Valiliğince 2022'de turizme kazandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında karşılama ve tanıtım binası, yürüyüş yolu, çevre aydınlatması gibi bazı yeniliklere kavuşan Erdemli Vadisi, misafirlerini bekliyor.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AA muhabirine, Erdemli Vadisi'nin Bizans dönemi ve daha önceki yıllarda tarımın yoğun şekilde yapıldığı geniş düzlüklerin ortasında yer aldığını söyledi.

Burada 10. yüzyıldan itibaren varlıklı insanların yaşadığını anlatan Altıntaş, "Bunu bölgedeki yapılarda kullanılan teknik ve işçilikten anlayabiliyoruz. Dönemin en önemli teknikleri kullanılarak, İstanbul'dan geldiği bilinen ustalar tarafından yapılmış." dedi.

Altıntaş, Erdemli Vadisi'ndeki yaşamın daha çok bölgedeki tarım işinin idaresi ve ürünlerin pazarlanmasında yoğun olarak şekillendiğine ilişkin birçok belgenin bulunduğuna dikkati çekti.

Bu bölgenin, aynı dönemde inşa edilen birçok yaşam alanından tarıma dayalı ekonomisiyle farklılaştığına değinen Altıntaş "Bu bölgenin hemen güneyinde, tarım işçilerinin kalabileceği yerler ve ürünleri saklayabileceği depolar yapılmış. Bunlar da bölgedeki tarım trafiğinin ne kadar yoğun olduğunu bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Erdemli Vadisi'nde turizmin gelişmesi için Valiliğin proje başlattığını hatırlatan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Valimiz Gökmen Çiçek buraya gelene kadar burada sadece bir mesire alanı bulunuyordu. O ziyaretten sonra başlayan çalışmalarla vadi girişine karşılama binası yapıldı. Vadi içerisine ulaşım dere yatağından yapılıyordu. Bu da insanları vadi sonuna kadar gitmesini engelliyordu. Bunun üzerine burada bir yürüyüş yolu yapıldı. Misafirlerimiz artık ayakları ıslanmadan vadinin sonuna kadar gidebiliyor. Yine proje kapsamında vadi aydınlatması yapıldı. Güvenliğin sağlanabilmesi için de güvenlik kameraları takıldı. Buranın en önemli yapılarından birisi olan Saray Manastırı'nın içerisinde bulunan toprak yığını da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmayla temizlendi, manastır ziyaret edilebilir bir hale getirildi."

Altıntaş, geçen yıl hem çalışmaların devam etmesi hem de tanıtım faaliyetinin yeni başlaması nedeniyle az sayıda misafir ağırladıklarını ancak bu yıl sayının artacağını dile getirdi.

"Geleceğinin çok parlak olduğunu düşüyorum"

Tanıtım faaliyetlerinin de sonuç vermeye başladığını ve yaz döneminden umutlu olduklarını anlatan Altıntaş, şöyle devam etti:

"Havaların iyi olduğu hafta sonlarında grupların burayı doldurduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yabancı turistler tarafından da buranın keşfedilmeye başlandığını söyleyebiliriz. Buranın daha çok misafir ağırlaması için acentelerin bölgeye daha çok önem vermesi gerekiyor. Bununla ilgili de görüşmelerimiz sürüyor. Kayseri- Kapadokya bölgesine gelen misafirler, Erdemli Vadisi'ni görmeden gitmemeli. Buranın geleceğinin çok parlak olduğunu düşüyorum."

Mahalle muhtarı Ahmet Çavuş ise bölgeye hafta sonları özellikle yerli misafirlerin yoğun olarak geldiğini ifade etti.

Çavuş, "Erdemli Vadisi birkaç yıl öncesine kadar sadece ilçe halkı tarafından bilinen bir yerdi. Valiliğin çalışmasının ardından vadinin ünü ülke sınırları aştı." dedi.