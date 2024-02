Kayseri Devlet Tiyatrosu 27 bin 500 sanatseveri ağırladı

Kültür Sanat

Kayseri Devlet Tiyatrosu, yerleşik kadrosuyla perdelerini açtığı 25 Ekim 2023'ten itibaren 27 bin 500 sanatseveri ağırladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın katılımıyla geçen yıl 25 Ekim'de yerleşik kadrosuyla William Shakespeare'in yazdığı Can Yücel'in Türkçeye çevirdiği "Bahar Noktası" isimli oyunuyla perdelerini açan Kayseri Devlet Tiyatrosu, sanatseverleri tiyatroyla buluşturdu.

Kayseri Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Bahar Noktası", "Ramses" ve "Denizkızı ve Sevimli Korsanlar"ın yanı sıra Ankara, Erzurum, Trabzon ve Bursa'dan tiyatro ekiplerinin turneleriyle 10 oyun perde açtı. 62 kez sahnelenen oyunları 27 bin 500 sanatsever izledi.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürü Kıymet Betül Gökçer, AA muhabirine, Kayseri'de tiyatroya ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Önceden turnelerle oyunların sadece 1 hafta süreyle sahnelendiğini aktaran Gökçer, Kayseri Devlet Tiyatrosunun 13. bölge tiyatrosu olarak yerleşik düzene geçmesiyle oyunlarının artık sezon boyunca uzun soluklu olarak seyirciyle buluşacağını anlattı.

Gökçer, iki oyunun daha provalara başlayacağını belirterek, şöyle devam etti:

"4 büyük, bir çocuk oyunu ile sezonu bitireceğiz. Bunun dışında Ankara, Erzurum, Trabzon ve Bursa'dan 7 oyunumuz geldi. 25 Ekim'den bu yana kendi oyunlarımız ve turnelerle yüzde 98 seyirci doluluğuna ulaşmış durumdayız. Bunu yüzde 100'e çıkarmak en büyük amacımız. Güzel bir seyircimiz var. Yerleşik düzende olduğumuz için bunu artırmak amacındayız."

Gökçer, seyircinin Kayseri Devlet Tiyatrosundan çok memnun olduğunu, her oyunda dolu bir salona ulaşmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Sahneye çıkan sahne tozunu yutar ve bir daha vazgeçemez. Seyirci de öyledir, alışırsa devamlı gelir. Biz onu amaçlıyoruz." dedi.

Sahnelenen oyunlar hakkında bilgi veren Gökçer, "Kendi oyunumuz Bahar Noktası'nı 25 kez sahneledik ve bu hafta ile 29 olacak. 10 bin 500 seyircimiz izledi. Ramses'e yeni başladık ve 8 kez sahneledik. 'Denizkızı ve Sevimli Korsanlar' adlı çocuk oyunumuz ilk defa çocuklarla buluştu ve salonumuz doluydu. Çok keyifliydi. Bundan sonra okulları ve aileleri tiyatroya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökçer, ikinci bir salon düşüncelerinin olduğunu anlatarak, "Hem Kayseri hem de biz burada olduğumuz için şanslıyız. Bizim burada bir defterimiz var. O deftere seyircilerimiz fikirlerini ve önerilerini yazabilir. Biz oradan repertuvar şekillendiriyoruz. Örneğin, Bahar Noktası oyunumuza 8 kere gelen seyircimiz var. Böyle bir başarımız da var." diye konuştu.

"Kısa sürede koltuklar doluyor"

Sanatseverlerden Aslı Boyacıgil, Kayseri'de sosyal etkinliklerin azlığına değinerek, "Devlet Tiyatrosu geldiğinden beri biletleri online olarak takip ediyorum. Kısa sürede koltuklar doluyor ancak yer bulabildim. Çok güzel oyunları ve sahne dekorları var. Gelip görmek istedik. Devlet tiyatrosuna ilk gelişim." görüşünü paylaştı.

Sait Aksoy, eşi ile her hafta tiyatroya gelmeye çalıştıklarını belirterek, "Bahar noktası" oyununu beğendiklerini, Devlet Tiyatrosunun Kayseri'de olmasından mutlu olduğunu dile getirdi.

Malik Şahin de kentteki bir lisede öğretmen olduğunu, öğrencileriyle tiyatroya geldiklerini kaydetti.